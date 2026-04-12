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Jorge Masson: "No podemos esperar más, vamos a iluminar la ruta 34 con recursos propios de la Comuna"

El presidente comunal de Ybarlucea repasó obras, servicios y planificación urbana y cuestionó la falta de apoyo del gobierno nacional para infraestructura

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

12 de abril 2026 · 14:41hs
Masson destacó que el festival solidario que reunió a más de cinco mil personas permitió fortalecer el trabajo institucional y generar recursos para el desarrollo local.

Masson destacó que el festival solidario que reunió a más de cinco mil personas permitió fortalecer el trabajo institucional y generar recursos para el desarrollo local.

El presidente comunal de Ybarlucea, Jorge Masson, trazó un panorama de gestión atravesado por obras de infraestructura, desarrollo urbano y servicios esenciales, en un contexto de crecimiento acelerado de la localidad y con un fuerte planteo sobre la necesidad de avanzar con recursos propios ante la falta de financiamiento nacional.

El mandatario local habló en AM 830 y, si bien partió del balance del evento realizado el 2 de abril, centró su análisis en los desafíos estructurales que enfrenta la comuna en materia de conectividad, agua potable y planificación territorial.

Masson destacó que el festival solidario que reunió a más de cinco mil personas permitió fortalecer el trabajo institucional y generar recursos para el desarrollo local.

“Esto no es solo un evento. Es una herramienta para generar fondos y sostener el crecimiento de las instituciones”, explicó. En ese marco, señaló que la articulación con clubes, escuelas y entidades fue clave para lograr una recaudación superior a los 10 millones de pesos en pocas horas.

Relación política y decisiones

En el plano político, el presidente comunal dejó definiciones claras sobre su posicionamiento actual. “Hoy estoy convencido de acompañar al gobierno de Maximiliano Pullaro. Nos entendemos de una manera mucho más ágil”, afirmó.

Y agregó una mirada pragmática sobre la gestión: “Uno no puede quedarse en discusiones ideológicas cuando tiene que resolverle los problemas a la gente”.

En contraste, marcó la falta de acompañamiento del gobierno nacional en materia de obras.

Uno de los puntos más contundentes de la entrevista estuvo vinculado a la situación de la ruta nacional 34 y la seguridad vial. “No podemos seguir esperando. Hemos tenido muchos muertos. Si no hacemos algo, va a seguir pasando”, sostuvo.

Sin respuestas en la ruta 34

En ese sentido, confirmó que la comuna avanzará con la iluminación de la traza nacional con recursos propios: “Vamos a iluminar la ruta 34 sin pedir un peso, porque sabemos que no hay respuestas”.

También destacó la instalación de semáforos en puntos críticos y el avance en la iluminación de corredores provinciales con acompañamiento del gobierno santafesino.

Agua: solución en marcha

En materia de servicios, Masson detalló el desarrollo de un sistema de agua potable basado en plantas de ósmosis, con red en funcionamiento y ampliación en marcha.

“Estamos arrancando de cero, pero ya con agua en la red y funcionando”, explicó. El sistema, según detalló, está pensado para garantizar consumo humano con controles permanentes, mientras que otros usos se sostienen con perforaciones para reducir costos.

Además, anticipó que en breve se abrirá el proceso de inscripción para los vecinos que deseen acceder al servicio.

El crecimiento de Ybarlucea es uno de los ejes centrales de la gestión. La localidad ya supera los 10 mil habitantes y enfrenta una fuerte presión sobre sus servicios e infraestructura. “Tenemos una ciudad en expansión con recursos de pueblo”, definió. En ese marco, destacó el desarrollo de un polo deportivo y urbano que incluye la construcción de un nuevo predio para el Club Social y Deportivo Ibarlucea, junto a un espacio comunal con canchas y proyección de estadio único.

También remarcó la llegada de clubes de Rosario y desarrollos privados como parte de un proceso planificado desde hace años.

Modelo y horizonte

Masson dejó una definición que sintetiza el momento que atraviesa la localidad: “El crecimiento es inevitable”. Y agregó: “Lo importante es cómo lo acompañamos, con planificación, con obras y tomando decisiones, aunque a veces sean difíciles”.

Con una agenda centrada en infraestructura, servicios y articulación política, Ybarlucea se posiciona como uno de los territorios en expansión dentro del área metropolitana de Rosario, con desafíos que exigen respuestas concretas y rápidas.

En ese escenario, el jefe comunal sostuvo que uno de los principales objetivos de la gestión es sostener el ritmo de inversión sin comprometer las finanzas locales, priorizando obras que tengan impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y permitan anticiparse a los problemas derivados del crecimiento demográfico. “Hay que pensar hoy lo que va a pasar dentro de cinco o diez años”, señaló.

Masson remarcó además la importancia de fortalecer la capacidad administrativa y técnica de la comuna para acompañar ese proceso, y destacó el rol del ordenamiento territorial como herramienta clave para evitar desarrollos desarticulados.

>>Leer más: A 15 minutos de Rosario, Ybarlucea se posiciona como destino de reuniones corporativas

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