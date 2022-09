Incendios en las islas: ganaderos arremeten contra ambientalistas y la prensa

“El fuego es intencional, pero no tiene nada que ver con lo productivo”, dijo Rafael Sagasti, referente del Ciac.

Sagasti señaló que “se está distrayendo a la comunidad apuntando contra la ganadería, los turistas o los negocios inmobiliarios”.

El referente del sector habló con CNN Radio Rosario y, en nombre de Ciac, sostuvo: “Nos quieren correr con fuego, quitarnos nuestro hogar, nuestra forma de vida y cultura isleras. No nos pueden arrebatar lo que amamos con leyes en las que no fuimos consultados. Saquemos las vendas que ponen los políticos, los ambientalistas y los medios de comunicación, abramos los ojos si no hacemos algo nos van a sacar uno a uno”.

“Cada vez que se pide la ley de humedales a nosotros nos prenden fuego los campos”, deslizando así sospechas sobre los sectores que impulsan este proyecto en el Congreso de la Nación.

En este punto, el referente de Ciac remarcó: “Detrás de estas quemas hay ideologías políticas (sic). Con el río bajo y la sequía se hace más difícil apagar el fuego, pero para que haya chispa tiene que venir de la mano del hombre”.

>> Leer más: Quiénes son los dueños de las explotaciones agropecuarias en las islas

Para el representante del sector los incendios del Delta del Paraná tienen “correlación” con los siniestros que se dieron anteriormente en Corrientes, Tucumán, Córdoba y la Patagonia: “Naturalmente atrás de estas quemas hay intención de afectar al modelo de producción argentino, no es coincidencia que estos incendios perjudican al sector productivo. En este caso, (el de las islas entrerrianas) la ganadería es muy afectada”.

Sagasti también deslizó “sospechas” sobre los políticos porque “apuntan contra una actividad productiva sin siquiera acercase a charlar con nosotros, que somos los principales perjudicados”.

corte puente.jpg Una multitud participó del corte del puente a Victoria para exigir el fin de los incendios en las islas. Foto: Silvina Salinas / La Capital

Critican el corte del puente

Paralelamente, la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC) emitió este viernes un comunicado en respuesta al corte que vienen realizando durante este sábado y domingo los ambientalistas en el puente Rosario-Victoria para protestar por los incendios en el Delta del Paraná. En el mismo, esta entidad denuncia que en el anterior corte del puente los manifestantes “impidieron el paso de brigadistas, ambulancias y equipos que debían concurrir a apagar incendios”.

comunicado.jpg

“Este próximo sábado desde el movimiento en defensa de los humedales se llama a un corte del puente Rosario Victoria. Queremos poner en consideración de la ciudadanía que en el corte anterior se impidió el paso de brigadistas, ambulancias y equipos que debían concurrir a apagar incendios. Ahora en medio de una campaña intensa y permanente para apagar nuevos focos se hace imprescindible contar con libre acceso a través de la traza”, señala el texto de esta asociación civil.