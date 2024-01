Grave denuncia tras el choque fatal en la autopista a Buenos Aires: "Pagamos el peaje para matarnos"

"Pagamos para matarnos, eso es lo más grave", aseguró el coordinador nacional de Defensa al Usuario Vial, Ricardo Lasca, en alusión al accidente ocurrido este martes en la autopista a Buenos Aires, sobre el puente del arroyo del Medio, donde falleció un camionero y otros dos resultados heridos tras un choque en cadena ocasionado entre un auto particular y una pick up que llevaba un trailer. Para el defensor de quienes circulan por rutas y autopistas concesionadas, no hay una política serie en materia de transporte terrestre e infraestructura vial, al tiempo que acusó a la clase política y diferentes niveles del Estado de malversar fondos. También cuestionó las concesionarias de peajes, que no vuelcan el dinero recaudado en mejorar las condiciones para favorecer una circulación más segura.