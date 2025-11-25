"Enri" Vallejos asumió la presidencia de la Asociación para el Desarrollo Regional

Por tercera vez, el intendente de Reconquista fue electo para el cargo, lo que lo convierte en el primer mandatario municipal en estar tres períodos frente a la entidad

El intendente de Reconquista, Amadeo “Enri” Vallejos, fue elegido nuevamente como presidente de la Asociación para el Desarrollo Regional (ADR) . El cargo se renovó durante la asamblea anual ordinaria realizada el martes 18 de noviembre y de esta forma el mandatario reconquistense se convirtió en el primer intendente que logra el cargo en un tercer período .

La entidad fue fundada en 1995 y es una de las más fuertes en el norte santafesino. En este caso, Vallejos fue electo para el período 20025-2027, en el cargo que ya ocupó por primera vez entre 2015-2017 y en segundo término entre 2019-2021.

“Este reconocimiento pone de relieve nuestro rol protagónico en la construcción de una agenda común para el crecimiento del norte santafesino ”, expresó el mandatario y aseguró que “es un honor que nos impulsa a seguir creciendo”, agradeciendo la confianza de sus pares.

Asimismo, Vallejos reafirmó el compromiso de continuar trabajando “con diálogo, con visión y con trabajo de verdad para acompañar a emprendedores, productores, la industria, los servicios y todo el sector agropecuario, convocando a seguir un camino común basado en crecimiento, producción y consenso”.

La designación de Vallejos refuerza el liderazgo institucional de Reconquista y consolida una etapa de trabajo conjunto orientada al desarrollo productivo, la integración regional y la planificación estratégica de largo plazo.

La asociación

La ADR, es una institución de carácter civil, de bien público privado y sin fines de lucro. Está conformada por 4 municipios, 11 comunas y 10 Asociados adherentes de los departamentos General Obligado y San Javier.

Con una trayectoria de más de 28 años, trabaja con objetivos globales e integrando a las demandas del medio socio productivo, los cuales están contemplados en su estatuto constitutivo, y se pueden resumir en promover el desarrollo socio-económico, educativo y cultural de la zona y mejorar las actividades existentes y alentar la creación de nuevos emprendimientos productivos, entre otras.

