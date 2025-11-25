San Francisco: 18 meses para cumplir el sueño de salir definitivamente del aislamiento La provincia adjudicó la obra de pavimentación del acceso a la localidad del sur provincial. Se trata de la obra más importante de la historia local 25 de noviembre 2025 · 15:18hs

El 70% de la obra será financiado por la gestión del gobierno provincial, mientras que el 30% restante se aportará desde la Municipalidad de Venado Tuerto, la Comuna de San Francisco y los productores rurales de la región.

El jueves último el gobierno provincial adjudicó la obra de pavimentación del acceso a la localidad de San Francisco, en el departamento General López, a la empresa Lemiro Pablo Pietroboni SA. La resolución forma parte de un proyecto largamente esperado por los vecinos y es considerada como la inversión más importante en la historia de la localidad.

Al respecto, la senadora Leticia Di Gregorio destacó el paso dado y subrayó el trabajo conjunto con el gobierno de Santa Fe, el ministro Lisandro Enrico y los gobiernos locales de San Francisco y Venado Tuerto. Asimismo, resaltó que “este nuevo tramo asfaltado de la ruta 7-S unirá San Francisco con Venado Tuerto a lo largo de casi 20 kilómetros, conectando con la ciudad por el norte de avenida Santa Fe”.

San Francisco - acceso 6 18 meses para cumplir un sueño Se calcula que tendrá un plazo estimado de ejecución de 18 meses y una inversión superior a los 20.900 millones de pesos. El 70% será financiado por la gestión del gobierno provincial, mientras que el 30% restante se aportará desde la Municipalidad de Venado Tuerto, la Comuna de San Francisco y los productores rurales de la región.

Para la legisladora, el avance de este proyecto es un símbolo del compromiso provincial con cada localidad del departamento. “Estamos muy agradecidos al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Lisandro Enrico por impulsar con decisión esta obra. Es una muestra clara de que el gobierno provincial está presente y acompaña con hechos concretos a cada localidad”, sostuvo la representante del departamento General López.

La senadora también hizo una referencia personal al significado de esta obra para la comunidad. “Yo nací y viví mis primeros años en San Francisco, y sé lo que significaba no poder salir del pueblo en un día de lluvia. Hoy estamos cerca de dar vuelta esa página”, resaltó la senadora provincial Leticia Di Gregorio. >>Leer más: San Francisco romperá el aislamiento con el asfaltado del acceso que la conectará con Venado Tuerto