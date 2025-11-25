La Capital | La Región | San Francisco

San Francisco: 18 meses para cumplir el sueño de salir definitivamente del aislamiento

La provincia adjudicó la obra de pavimentación del acceso a la localidad del sur provincial. Se trata de la obra más importante de la historia local

25 de noviembre 2025 · 15:18hs
El 70% de la obra será financiado por la gestión del gobierno provincial

El 70% de la obra será financiado por la gestión del gobierno provincial, mientras que el 30% restante se aportará desde la Municipalidad de Venado Tuerto, la Comuna de San Francisco y los productores rurales de la región.
San Francisco: 18 meses para cumplir el sueño de salir definitivamente del aislamiento

El jueves último el gobierno provincial adjudicó la obra de pavimentación del acceso a la localidad de San Francisco, en el departamento General López, a la empresa Lemiro Pablo Pietroboni SA. La resolución forma parte de un proyecto largamente esperado por los vecinos y es considerada como la inversión más importante en la historia de la localidad.

Al respecto, la senadora Leticia Di Gregorio destacó el paso dado y subrayó el trabajo conjunto con el gobierno de Santa Fe, el ministro Lisandro Enrico y los gobiernos locales de San Francisco y Venado Tuerto. Asimismo, resaltó que “este nuevo tramo asfaltado de la ruta 7-S unirá San Francisco con Venado Tuerto a lo largo de casi 20 kilómetros, conectando con la ciudad por el norte de avenida Santa Fe”.

San Francisco - acceso 6

18 meses para cumplir un sueño

Se calcula que tendrá un plazo estimado de ejecución de 18 meses y una inversión superior a los 20.900 millones de pesos. El 70% será financiado por la gestión del gobierno provincial, mientras que el 30% restante se aportará desde la Municipalidad de Venado Tuerto, la Comuna de San Francisco y los productores rurales de la región.

Para la legisladora, el avance de este proyecto es un símbolo del compromiso provincial con cada localidad del departamento. “Estamos muy agradecidos al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Lisandro Enrico por impulsar con decisión esta obra. Es una muestra clara de que el gobierno provincial está presente y acompaña con hechos concretos a cada localidad”, sostuvo la representante del departamento General López.

La senadora también hizo una referencia personal al significado de esta obra para la comunidad. “Yo nací y viví mis primeros años en San Francisco, y sé lo que significaba no poder salir del pueblo en un día de lluvia. Hoy estamos cerca de dar vuelta esa página”, resaltó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

>>Leer más: San Francisco romperá el aislamiento con el asfaltado del acceso que la conectará con Venado Tuerto

Noticias relacionadas
Seis avionetas vinculadas con el narcotráfico fueron halladas en la región durante el 2025

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

Ramiro Nieto padre: En el fútbol no te podés perder un gol de jugada directa

Ramiro Nieto: "Cuando transmitimos el primer partido de fútbol por TV no teníamos camión de exteriores"

La gestión de Corsalini desarrolló políticas públicas destinadas a fortalecer el entramado productivo local y promover la radicación de nuevas empresas en el Parque Industrial y en distintos sectores de la ciudad.

Pablo Corsalini: "Le da valor a nuestra gestión la articulación con el sector privado"

Esta escuela es una demanda sostenida de las familias, de los docentes y de todos los roldanenses.

Comenzó la construcción del nuevo edificio de la escuela secundaria de Roldán

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Lo último

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Según el informe que dio a conocer a los socios, ante la falta de la asamblea general ordinaria, el club tiene un déficit mensual de entre 600 y 700 mil dólares

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo
Economía

El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio
Ovación

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Seis años y ocho meses de cárcel a un futbolista que jugó en Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un futbolista que jugó en Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Ovación
Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Policiales
Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

La Ciudad
Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad
La Ciudad

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Encendidas, el espectáculo de Carabajal y Beck sobre la menopausia, regresa a Rosario

"Encendidas", el espectáculo de Carabajal y Beck sobre la menopausia, regresa a Rosario

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas
Información General

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera
La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
Economía

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe
Policiales

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños
Información General

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños