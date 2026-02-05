Alvear celebra el crecimiento de "Ellas lideran 2026" que sumó casi mil postulaciones en toda la provincia Se trata de una iniciativa que distingue a mujeres por su aporte social, productivo y comunitario, visibilizando liderazgos 5 de febrero 2026 · 10:35hs

La iniciativa es impulsada por Roxana Wolojviansky y Roxana Di Carlo de Alvear, junto a la Fundación Pensar Santa Fe.

Con gran entusiasmo desde la Municipalidad de Alvear celebraron el crecimiento y el impacto del reconocimiento provincial al programa “Ellas Lideran 2026”, que atraviesa una etapa decisiva luego de recibir casi 1.000 postulaciones provenientes de distintos puntos de la provincia de Santa Fe. El programa distingue a mujeres por su aporte social, productivo y comunitario, visibilizando liderazgos que transforman realidades cotidianas.

La convocatoria que estuvo abierta hasta el 31 de enero, superó ampliamente las expectativas y dio paso a una de las instancias más relevantes del proceso: la preselección de 100 mujeres líderes, de las cuales surgirán las 50 reconocidas de esta edición. Actualmente, un comité interdisciplinario se encuentra evaluando las postulaciones para definir ese primer grupo.

El objetivo es poner en valor historias de mujeres que, muchas veces desde ámbitos silenciosos, generan un profundo impacto en sus comunidades.

En paralelo, se prepara la instancia de votación pública, que se abrirá en los próximos días a través de las redes sociales de la iniciativa, permitiendo que la ciudadanía participe activamente del proceso de selección. De la combinación entre la evaluación del jurado y la votación popular surgirán las 50 mujeres reconocidas, bajo criterios de transparencia, diversidad y representatividad territorial.

La provincia elige La ceremonia de entrega se realizará el 9 de marzo, en el marco del Mes de la Mujer, en la ciudad de Rosario, y reunirá a referentes de distintos ámbitos, consolidando un espacio de reconocimiento, inspiración y construcción colectiva. Más información sobre el proceso y la votación pública estará disponible en @ellaslideransantafe y en las redes de Fundación Pensar Santa Fe.