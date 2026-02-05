La Capital | La Región | Alvear

Alvear celebra el crecimiento de "Ellas lideran 2026" que sumó casi mil postulaciones en toda la provincia

Se trata de una iniciativa que distingue a mujeres por su aporte social, productivo y comunitario, visibilizando liderazgos

5 de febrero 2026 · 10:35hs
La iniciativa es impulsada por Roxana Wolojviansky y Roxana Di Carlo de Alvear

La iniciativa es impulsada por Roxana Wolojviansky y Roxana Di Carlo de Alvear, junto a la Fundación Pensar Santa Fe.

Con gran entusiasmo desde la Municipalidad de Alvear celebraron el crecimiento y el impacto del reconocimiento provincial al programa “Ellas Lideran 2026”, que atraviesa una etapa decisiva luego de recibir casi 1.000 postulaciones provenientes de distintos puntos de la provincia de Santa Fe. El programa distingue a mujeres por su aporte social, productivo y comunitario, visibilizando liderazgos que transforman realidades cotidianas.

La convocatoria que estuvo abierta hasta el 31 de enero, superó ampliamente las expectativas y dio paso a una de las instancias más relevantes del proceso: la preselección de 100 mujeres líderes, de las cuales surgirán las 50 reconocidas de esta edición. Actualmente, un comité interdisciplinario se encuentra evaluando las postulaciones para definir ese primer grupo.

Una iniciativa en pleno crecimiento

La iniciativa es impulsada por Roxana Wolojviansky y Roxana Di Carlo de Alvear, junto a la Fundación Pensar Santa Fe. El objetivo es poner en valor historias de mujeres que, muchas veces desde ámbitos silenciosos, generan un profundo impacto en sus comunidades.

En paralelo, se prepara la instancia de votación pública, que se abrirá en los próximos días a través de las redes sociales de la iniciativa, permitiendo que la ciudadanía participe activamente del proceso de selección. De la combinación entre la evaluación del jurado y la votación popular surgirán las 50 mujeres reconocidas, bajo criterios de transparencia, diversidad y representatividad territorial.

La provincia elige

La ceremonia de entrega se realizará el 9 de marzo, en el marco del Mes de la Mujer, en la ciudad de Rosario, y reunirá a referentes de distintos ámbitos, consolidando un espacio de reconocimiento, inspiración y construcción colectiva.

Más información sobre el proceso y la votación pública estará disponible en @ellaslideransantafe y en las redes de Fundación Pensar Santa Fe.

>>Leer más: Carnaval, encuentro y economía social en el Distrito Oeste de Alvear

Noticias relacionadas
La representante del departamento General López adelantó además que ya hay más aulas gestionadas para este año, lo que permitirá continuar ampliando la infraestructura escolar y acompañar el crecimiento de la matrícula.

El Programa 1000 aulas avanza en el departamento General López con 44 nuevas salas

Iniciativas de 2024 y 2025 proponen distintas salidas para la erradicación de cuidacoches en Santa Fe

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

La discusión por la presencia de cuidacoches lleva décadas en Rosario

Exigen una ley provincial para erradicar a los cuidacoches en Santa Fe

Captura de la transmisión en vivo del inicio del juicio por delitos ambientales en Pergamino, que se desarrolla en Rosario con testimonios y planteos iniciales ante el Tribunal Oral Federal N.º 2.

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Ver comentarios

Las más leídas

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Lo último

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Juegos Olímpicos de Invierno Italia 2026: fechas, sedes y todos los deportes

Juegos Olímpicos de Invierno Italia 2026: fechas, sedes y todos los deportes

Cuánto cobra Colapinto en la Fórmula 1 y las multimillonarias cifras que reciben sus rivales

Cuánto cobra Colapinto en la Fórmula 1 y las multimillonarias cifras que reciben sus rivales

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Hasta este viernes los profesores definen una acción para manifestarse contra la reforma laboral y reclamar que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina
La Ciudad

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura
La Ciudad

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados
LA CIUDAD

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
POLICIALES

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Ovación
Cuánto cobra Colapinto en la Fórmula 1 y las multimillonarias cifras que reciben sus rivales
Ovación

Cuánto cobra Colapinto en la Fórmula 1 y las multimillonarias cifras que reciben sus rivales

Cuánto cobra Colapinto en la Fórmula 1 y las multimillonarias cifras que reciben sus rivales

Cuánto cobra Colapinto en la Fórmula 1 y las multimillonarias cifras que reciben sus rivales

Ever Banega y su vuelta al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Ever Banega y su vuelta al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Policiales
Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

La Ciudad
Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados
LA CIUDAD

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

Con Campaz lesionado, cómo es el plan de Rosario Central para su recuperación

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Con Campaz lesionado, cómo es el plan de Rosario Central para su recuperación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

Por Hernán Cabrera
Ovación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Por Sofía Botto / Directora Isepci Santa Fe y referente de Libres del Sur Rosario
Economía

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades
Información General

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos
Información general

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio
Información General

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido
La Ciudad

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral
Economía

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas
Información general

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura
Policiales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra
Política

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país
Política

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece
Policiales

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad
Política

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que se ofrecen en redes sociales
LA CIUDAD

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que se ofrecen en redes sociales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años
Policiales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años