Medallas y menciones especiales para los atletas del Grupo Aprendiendo de Granadero Baigorria

Los 23 jóvenes deportistas recibieron reconocimientos por los logros obtenidos durante el año en diversos torneos y competencias

4 de diciembre 2025 · 10:22hs
El Grupo Aprendiendo se consolida así no solo como un espacio de formación deportiva

El Grupo Aprendiendo se consolida así no solo como un espacio de formación deportiva, sino como el reflejo de un trabajo integral e inclusivo.
Medallas y menciones especiales para los atletas del Grupo Aprendiendo de Granadero Baigorria

Con una emotiva ceremonia, 23 jóvenes deportistas de Granadero Baigorria recibieron medallas por su compromiso y esfuerzo durante el año. Se destacó la clasificación de ocho de ellos al Torneo Nacional de Atletismo y la actuación de Morena Flemati, ganadora de dos medallas de plata.

El acto se realizó para homenajear a los integrantes del Grupo Aprendiendo, en reconocimiento a su participación en los distintos certámenes deportivos del año, con una mención especial a su desempeño en el reciente Torneo Nacional de Olimpíadas Especiales Argentina, disputado en el Cenard en 2025.

Durante la jornada fueron distinguidos chicos y chicas que, con dedicación y constancia, lograron un notable crecimiento deportivo y personal. La actividad sirvió además para celebrar un logro histórico para el deporte adaptado de la ciudad: ocho atletas clasificaron al Torneo Nacional de Atletismo, un hecho que llena de orgullo a toda la comunidad baigorriense.

Atletas con menciones especiales

Uno de los momentos más aplaudidos fue la mención especial a Morena Flemati, quien obtuvo dos medallas de plata. La atleta estuvo acompañada por su profesor y entrenador, Germán Maceda, representante de la delegación Santa Fe y docente especial de la Secretaría de Deportes y Cultura de Baigorria.

Granadero Baigorria - deportistas (1)

La entrega de reconocimientos fue una iniciativa impulsada por Martín Tartarelli, quien ha acompañado constantemente al grupo y destacó el trabajo de los profesores y profesoras. “Es fundamental valorar a quienes sostienen este proyecto con dedicación y amor todos los días”, expresaron desde la organización, poniendo en relieve el rol humano detrás de los logros deportivos.

El Grupo Aprendiendo se consolida así no solo como un espacio de formación deportiva, sino como el reflejo de un trabajo integral e inclusivo, generando una verdadera pertenencia dentro de la comunidad de discapacidad de todo el Cordón Industrial. Su crecimiento constante confirma que el deporte adaptado es también una herramienta de integración social y de construcción de ciudadanía.

