Futuros médicos harán prácticas profesionales en centros de la cooperativa portuaria

En diálogo con La Capital, el director de la Clínica 21 de Diciembre, Lucas Menoyo, explicó que los prestadores de la cooperativa recibirán tanto a pasantes como a aspirantes al medicato, una práctica final obligatoria que se realiza cuando se terminó el cursado.

"La pasantía apunta a darles trabajo a los estudiantes, pero es una labor supervisada por la universidad, ya que lo que se busca es que el estudiante tenga un ingreso económico, pero que siga cursando. Es una opción muy útil para los jóvenes que vienen de otras localidades y zonas", contó Menoyo.

El profesional aclaró las diferencias que hay entre estas instancias y la residencia, que es una especialización. "Nosotros no tenemos residencias, pero sí práctica final obligatoria", dijo. Y explicó que el medicato es una rotación entre servicios, ya sea en consultorio como en guardia, dura seis meses y los médicos intercalan servicios de pediatría y clínica general. "Por supuesto, siempre supervisados por un profesional de carrera, porque el practicante puede atender, pero no está a cargo del paciente", especificó. En cuanto a la cantidad de personas que podrán acceder a esta instancia, aclaró que el número de pasantes no está aún definido, ya que es algo que supervisa directamente la facultad, pero que podrán sumar unas 14 prácticas obligatorias entre el Centro de Salud y el Ccrep. "Estamos evaluando cuántos puestos podemos abrir, porque también hay que darles alojamiento. Pensamos siete medicatos en la clínica y siete en el Ccrep", precisó. Esto atañe específicamente a los estudiantes de Medicina, pero el convenio está pensado para extenderse a las carreras de Enfermería y Fonoaudiología.

Los servicios

El Centro de Salud 21 de Diciembre, ubicada en Hipólito Yrigoyen, entre Riccheri y Doctor Ghío, de la ciudad de San Lorenzo, es una clínica perteneciente a la Mutual 21 de Diciembre, de la Cooperativa de Trabajos Portuarios. Cuenta con guardia de pediatría y de adultos, ambas las 24 horas, consultorios externos de todas las especialidades, radiología, ecografía, cirugía ambulatoria, tanto general como de trauma, ginecología, urología, videoendoscopía. Ahora está en proceso de adquirir un mamógrafo y de instalar un vacunatorio. "Tiene un enfoque de medicina familiar", dijo Menoyo, y recordó que el centro de salud tiene unos 60 convenios con obras sociales y prepagas.

PASANTÍAS MÉDICAS CENTRO 21 DE DICIEMBRE.png El Centro Médico 21 de Diciembre es una clínica ubicada en San Lorenzo. Tiene guardia, consultorios, radiología, ecografía y cirugía ambulatoria, entre otros servicios.

El Ccrep es un centro de rescate y emergencia que pertenece a la cooperativa. Con su base operacional en la desembocadura del arroyo San Lorenzo en el Paraná, está pensado para atender las urgencias médicas que aparecen en el Cordón Industrial y Portuario, tanto en tierra como en el río. Pensado básicamente para los trabajadores portuarios, se extiende a todos los siniestros que se producen en el polo agroexportador.

El servicio que presta incluye intervenciones por tierra, agua y aire. Para esto, cuenta con dos ambulancias terretres, dos lanchas-ambulancia y dos helicópteros. El centro busca así poder sortear las barreras que muchas veces aparecen en los accesos terrestres, a partir de un centro de monitoreo único en la zona, que funciona de manera permanente.

La propuesta del centro se basa en antecedentes que marcan que debido a la congestión sobre los ingresos a las terminales, más la complejidad de las instalaciones portuarias, muchas veces resulta imposible o dificultoso el ingreso del personal médico y el rescate de los accidentados, lo cual pone en riesgo la vida de las personas que trabajan en las instalaciones industriales.

PASANTÍAS MÉDICAS CCREP.jpg El Centro Cooperativo de Rescate y Emergencias Portuarias ofrece servicio por tierra, agua y aire.

En la zona del puerto, en la desembocadura del arroyo San Lorenzo se levantan el hangar, el helipuerto y la base del centro de monitoreo y emergencias.

El funcionamiento operativo del Ccrep es básicamente similar al de una central de emergencias, se recibe la denuncia y los operadores definen la mejor opción para activar el sistema de rescate, es decir, cuál de las tres opciones —aire, tierra o agua— se ajusta a la necesidad.

A estos lugares podrán acceder los estudiantes para realizar las pasantías y los medicatos.