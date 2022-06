Funes suma un centro de emergencias de día para todas las edades

La demanda de salud del Gran Rosario es notoria, cada vez son más las familias que se mudan fuera de la gran urbe. La acertada instalación Go Sanatorio Funes dio un respiro para descomprimir centros sanitarios rosarinos. Pero la incorporación reciente del servicio de guardia diurno , marca un cambio radical para los vecinos de la región que demandan atención de emergencias y, que en breve, estará disponible las 24 horas. También crece la modalidad de consultas virtuales.

CER CEN la Guardia Médica Diurna, en GO Sanatorio Funes

A estas dos localidades, se suma un incremento poblacional en otras urbes de la región. Poder contar con asistencia sanitaria de primer nivel sin tener que meterse en el centro rosarino evitando la congestión de tránsito, los gastos de combustible y de estacionamiento, es un factor determinante para que muchos comiencen a acercarse al sanatorio funense que días pasado puso en funcionamiento un sector destinado a centro de emergencias con atención diurna.

image - 2022-06-08T204357.969.jpg La guardia de emergencia puede asistir a 300 mil personas del Gran Rosario.

El centro de emergencias del flamante sanatorio funense del Grupo Oroño inaugurado el pasado 3 de febrero, comenzó a funcionar el pasado 30 de mayo y en su primera semana de actividad, superó las expectativas. Recibe urgencias de toda la zona de lunes a domingos entre las 7 y las 21 horas. Quienes necesiten consultas espontáneas, ahora pueden hacerlo sin turno previo en este nuevo sector del Sanatorio GO, ubicado en Ruta 9 y Galindo.

La atención está a cargo de médicos emergentólogos y se brindará tanto para pacientes adultos como niños. Para este servicio cuenta con una línea telefónica exclusiva: (0341) 231 9999. El Sanatorio trabaja con distintas obras sociales y prepagas. La ventaja de contar con accesos y conexiones con distintos puntos de Funes y vías rápidas hacia otras localidades, le dan el plus extra para acceder al efector de manera expeditiva y simple.

Anibal Krivoy, director del Centro de Emergencias del Sanatorio de Niños de Rosario (CEN), comentó a La Capital que la guardia de emergencia funense puede asistir a “300 mil personas del Gran Rosario”. La noticia de su apertura corrió rápidamente y los pacientes empezaron a asomarse a este nuevo sector. “La afluencia de gente fue más de la esperada, lo que confirma que había una necesidad insatisfecha”, remarcó.

El proyecto de Grupo Oroño es que en unos 12 meses la emergencia funcione las 24 horas y simultáneamente se inaugure un quirófano. “Largamos con la demanda espontánea, pero hoy con un chat de mamis de la escuela, enseguida se divulga”, aseguró el pediatra y la respuesta a estas primeras jornadas de 15 horas de guardia, le hizo honor al boca en boca.

Resonador_GO_Sanatorio_RGB.jpg El el área de diagnóstico por imágenes es equiparable a la que el grupo brinda en los centros rosarinos.

“Estamos comenzando muy de a poquito y siendo cautos, iniciamos sin grandes anuncios para ir ordenándonos. Esta semana de prueba fue muy positiva para todo el equipo y con buena crítica. Contamos con mucha experiencia de otros sanatorios y esto va a ayudar”, sumó Gustavo Ruiz, Jefe de guardia y coordinador médico del Centro de Emergencia Rosario (CER) del Sanatorio Parque.

“La intención es ir resolviendo lo que se vaya presentando en el lugar, eventualmente tememos muy articulada la derivación al centro de Rosario con toda la complejidad que ya está armada y con disponibilidad de camas”, detalló Krivoy. “La mayoría de los pacientes que se acercaron a la guardia de Funes pudieron resolver su situación en el lugar y fue muy bajo el porcentaje de derivaciones.

"Ayuda que tenemos una conexión directa con los otros efectores de Rosario que son del grupo, ya sea el CEN del Sanatorio de Niños como el CER del Sanatorio Parque para los adultos y un sistema integrado con ambulancias contratadas”, resaltó Ruiz, especialista en clínica médica. El servicio funense cuenta con siete camas de internación transitoria para una permanencia breve “con la tecnología para darle atención hasta la internación en los lugares preparados para tal fin en caso de ser necesario”, resaltó Krivoy.

“La tecnología en imágenes es equiparable a la que el grupo brinda en los centros rosarinos”, puntualizó el jefe de pediatría del CEN. El área de emergencia dispone de sala de shock room preparada para recibir pacientes con patologías agudas de diversa complejidad, sala de sutura y yeso. Estos servicios se complementan con el laboratorio de análisis clínicos y el área de diagnóstico por imágenes equipada con tomografía multicorte, resonancia magnética de alto campo y radiología digital.

La próxima etapa del sanatorio funense contempla quirófano y el equipo de internación para funcionar las 24 como también una unidad de terapia intensiva. “Está planificado en el plan director y se va a llevar adelante cuando podamos tener un soporte completo porque un centro de emergencias es para que funcione 24/7”, afirmó Krivoy y agregó; "va a ser un sanatorio de tercer nivel”. Si bien aún no hay precisiones, existe la intención de contar con el servicio de traslado aéreo teniendo en cuenta la proximidad con el aeropuerto donde se encuentra la base del helicóptero que está integrado al grupo.

image - 2022-06-06T193604.856.jpg La guardia del sanatorio funense cuenta con siete camas de observación transitoria.

Krivoy observó que “en estos tipos de centros, más del 90 % de las consultas son de una complejidad menor, sabemos que las guardias resuelven un volumen importante sin que sea una verdadera emergencia y estamos preparados para eso. Las localidades que hoy tienen que resolver sus cuestiones sanitarias eventuales fuera de horarios y no programadas, van al centro de Rosario. Ahora tendrán la posibilidad de hacerlo sin meterse en la ciudad, un incordio al que los vecinos le escapan cada vez más, especialmente en días hábiles y horario comercial”, reconoció el pediatra.

En esa línea, consideró que "todo lo que es desde Funes para el oeste e incluso para el suroeste, como Pérez o Cañada de Gómez, van a tener esta opción. Incluso localidades que quizás tienen algún nivel de complejidad pero que busca arrimarse a un centro mayor. En emergencias del centro se nos acumula mucha gente e incluso suelen verse colas para anotarse. Hemos tenido hasta ocho médicos atendiendo en simultáneo, Funes va a descomprimir eso”, completó.

Por su parte, Ruiz adelantó que en Funes se sigue trabajando “para llegar a una internación clínica en habitaciones y quirófanos con mediana complejidad que pueda cubrir la mayor cantidad de patologías y enfermedades más prevalentes”.

La consulta oportuna

Conjuntamente con la apertura del sector de emergencias funense, se agregó el servicio de “urgencia virtual” que permite hacer una videollamada con un profesional desde un celular, una computadora o cualquier dispositivo con cámara y conexión a internet.

“Es una opción muy importante antes de llegar a la guardia, porque de una videoconsulta con uno de nuestros médicos, ya sea pediatra o de adultos, va a salir si hay necesidad o no de movilizar al paciente”, explicó Krivoy, uno de los pioneros en implementar esta modalidad con la plataforma Doc 24.

“Con la consulta oportuna virtual, la gran mayoría de las veces se puede resolver, orientar, dar alguna indicación y hasta prescribir un medicamento, sin necesidad de desplazamiento. Y, en caso de que lo sea, está coordinado como para que el equipo que lo va a recibir esté al tanto del caso”, describió el pediatra.

WhatsApp Image 2022-06-06 at 9.43.56 PM.jpeg Funes se agregó el servicio de “urgencia virtual” que permite hacer una videollamada con un profesional.

“El teletriage o demanda espontánea virtual, evita mucho los traslados pero también los puede acelerar. Nos ha pasado que alguna mamá se estaba subestimando un cuadro y esto permitió actuar rápidamente. Debería ser una opción en la mayoría de los sistemas, incluso en el público”. “Con este sistema se busca evitar mezclar la consulta sin sentido con la que está más necesitada, se hace una categorización de lo que está pasando y si el cuadro lo justifica, se lo espera al paciente en el sanatorio”, abundó

El paciente llena un formulario a través de la página web de Grupo Oroño Funes y aquellas obras sociales o prepagas que ya tienen convenios para este tipo de consultas, pueden usar este sistema de atención sin límite. “También pueden hacerlo de manera particular abonado un costo que es bajo, teniendo en cuenta lo que se pierde en traslados, combustible, estacionamiento y tiempo”, aseguró el pediatra. “La gente lo demanda por eso se está avanzando con más obras sociales que se suman al convenio de la telemedicina que derriba uno de los grandes desafíos de la salud”, analizó el jefe del CEN.

“Pensemos en áreas rurales. Tuve una experiencia con un bebé de 15 días de Soldini donde la mamá creía que no era necesario desplazarse pero lo que le estaba no era para que permaneciera en su casa y con el teletriash logramos que se interne con el niño”, ejemplifico el pediatra quien opinó que "da la posibilidad de acceder a una consulta especializada y no a doctor google ni a un amigo que te diga lo que debes que hacer. Incluso podemos pedir estudios de imágenes, laboratorios, emitir una receta hasta con QR de acuerdo a la cobertura que tenga y el farmacéutico levanta esa prescripción”, afirmó.

Una de las grandes limitantes es la conectividad pero como en la provincia hay un plan de mejoramiento, va a ser una oportunidad para usar este sistema, resumió el jefe de emergencias del Sanatorio de Niños. Por su parte, Ruiz destacó que la idea es llevarla a un nivel superior. “La medicina sigue siendo muy presencial y estamos tratando de darle un nuevo enfoque. La gente hoy quiere todo inmediato y esta es una herramienta que los acerca a un profesional a la distancia y que puede darle una respuesta tan efectiva como si estuviera junto al médico. En caso de que se dictamine que necesita una consulta presencial, ese paciente pasa a nuestra base de datos y se nos avisa que va a una guardia y con el diagnóstico de la videoconsulta”.