La UTA postergó el paro de colectivos en el interior del país: el impacto en Rosario La UTA puso en suspenso una medida de fuerza para reclamar que todos los choferes del país cobren el mismo aumento. Cómo repercute a nivel local 14 de agosto 2026 · 08:34hs

Foto: La Capital/Héctor Rio. UTA postergó el paro de colectivos este viernes para el interior del país.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió postergar el paro nacional de colectivos que había lanzado este viernes 14 de agosto para el interior del país. La medida de fuerza se estudia luego de que fracasaran las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias. Por lo prontno, la medida de fuerza quedó en suspenso y la semana que viene las partes continuarán la semana que viene con las negociaciones.

El motivo de la protesta es la diferencia salarial entre los choferes del interior y los que trabajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Desde el gremio exigen que los trabajadores de todo el país reciban el mismo incremento salarial.

La negociación no es nueva: lleva más de 90 días. El gremio advirtió que la situación se ha vuelto “insostenible” para los trabajadores ante la negativa empresaria de formular ofrecimientos concretos. "No vamos a aceptar que el salario de los trabajadores quede subordinado indefinidamente a cualquier circunstancia", planteó el sindicato mediante un comunicado oficial.

Paro de colectivos: el impacto en Rosario Si bien la UTA lanzó el paro "para el interior del país", lo cierto es que la medida de fuerza anunciada no impatará en Rosario.

La Capital consultó con representantes de la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor, quienes aclararon que "la medida anunciada no alcanza a Rosario". La seccional UTA Rosario, que comprende el sur de la provincia de Santa Fe, ya había definido que este viernes 14 de agosto se trabajaría con normalidad. En cuanto al resto de la provincia, detallaron que cada seccional tomará una decisión teniendo en cuenta sus discusiones paritarias.