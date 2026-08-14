La Capital | La Ciudad | paro de colectivos

La UTA postergó el paro de colectivos en el interior del país: el impacto en Rosario

La UTA puso en suspenso una medida de fuerza para reclamar que todos los choferes del país cobren el mismo aumento. Cómo repercute a nivel local

14 de agosto 2026 · 08:34hs
Google Seguir a La Capital en Google
UTA postergó el paro de colectivos este viernes para el interior del país.

Foto: La Capital/Héctor Rio.

UTA postergó el paro de colectivos este viernes para el interior del país.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió postergar el paro nacional de colectivos que había lanzado este viernes 14 de agosto para el interior del país. La medida de fuerza se estudia luego de que fracasaran las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias. Por lo prontno, la medida de fuerza quedó en suspenso y la semana que viene las partes continuarán la semana que viene con las negociaciones.

El motivo de la protesta es la diferencia salarial entre los choferes del interior y los que trabajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Desde el gremio exigen que los trabajadores de todo el país reciban el mismo incremento salarial.

La negociación no es nueva: lleva más de 90 días. El gremio advirtió que la situación se ha vuelto “insostenible” para los trabajadores ante la negativa empresaria de formular ofrecimientos concretos. "No vamos a aceptar que el salario de los trabajadores quede subordinado indefinidamente a cualquier circunstancia", planteó el sindicato mediante un comunicado oficial.

Paro de colectivos: el impacto en Rosario

Si bien la UTA lanzó el paro "para el interior del país", lo cierto es que la medida de fuerza anunciada no impatará en Rosario.

La Capital consultó con representantes de la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor, quienes aclararon que "la medida anunciada no alcanza a Rosario".

La seccional UTA Rosario, que comprende el sur de la provincia de Santa Fe, ya había definido que este viernes 14 de agosto se trabajaría con normalidad. En cuanto al resto de la provincia, detallaron que cada seccional tomará una decisión teniendo en cuenta sus discusiones paritarias.

Noticias relacionadas
Vuelos directos desde Rosario. Pipa es uno de los destinos más conocidos de la región

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

El impuesto a los combustibles líquidos (ICL) recauda en Rosario unos 13.500 millones de pesos al mes que no vuelven a la ciudad.

Se van de Rosario 13.500 millones de pesos al mes por el impuesto a los combustibles

migrantes: ¿controlar para regularizar o para expulsar?

Migrantes: ¿controlar para regularizar o para expulsar?

el tiempo en rosario: viernes nublado y frio, con chances de lluvia para el sabado

El tiempo en Rosario: viernes nublado y frío, con chances de lluvia para el sábado

Ver comentarios

Las más leídas

Dos joyas de Central y Newells jugarán juntos en la liga de España

Dos joyas de Central y Newell's jugarán juntos en la liga de España

Para la Intendencia, es cuasi fascista el proyecto sobre banderas extranjeras

Para la Intendencia, es "cuasi fascista" el proyecto sobre banderas extranjeras

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Lo último

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

La nueva ruta conectará Rosario con el país vecino durante el verano, con vuelos semanales y paquetes turísticos de siete noches. Todo lo que hay que saber
Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo
Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente
La Ciudad

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso
Policiales

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio
Policiales

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Políticos en redes: el vuelo de Pullaro, Michlig no pierde tiempo y la foto con los Midachi

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en redes: el vuelo de Pullaro, Michlig no pierde tiempo y la foto con los Midachi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos joyas de Central y Newells jugarán juntos en la liga de España

Dos joyas de Central y Newell's jugarán juntos en la liga de España

Para la Intendencia, es cuasi fascista el proyecto sobre banderas extranjeras

Para la Intendencia, es "cuasi fascista" el proyecto sobre banderas extranjeras

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito

Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito

Ovación
Newells vs. Deportivo Riestra por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Newell's vs. Deportivo Riestra por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newells vs. Deportivo Riestra por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Deportivo Riestra por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Ángel Di María: Durante los noventa minutos fuimos superiores a Corinthians

Ángel Di María: "Durante los noventa minutos fuimos superiores a Corinthians"

Corinthians denunció insultos racistas de los hinchas de Central contra el arquero Hugo Souza

Corinthians denunció insultos racistas de los hinchas de Central contra el arquero Hugo Souza

Policiales
Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso
Policiales

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

Dos autos dañados por incendios: uno cerca de la cancha de Central y otro en zona sur

Dos autos dañados por incendios: uno cerca de la cancha de Central y otro en zona sur

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

La Ciudad
Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente
La Ciudad

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

La UTA postergó el paro de colectivos en el interior del país: el impacto en Rosario

La UTA postergó el paro de colectivos en el interior del país: el impacto en Rosario

Se van de Rosario 13.500 millones de pesos al mes por el impuesto a los combustibles

Se van de Rosario 13.500 millones de pesos al mes por el impuesto a los combustibles

La canasta básica subió 2,2 % y una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre
Economía

La canasta básica subió 2,2 % y una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre

Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más
Economía

Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans salió a pedir justicia
Policiales

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans salió a pedir justicia

Anuncian la flexibilización de los créditos en dólares a empresas
Economía

Anuncian la flexibilización de los créditos en dólares a empresas

La sequía en Roma dejó al descubierto un puente del siglo I en el río Tíber
Información General

La sequía en Roma dejó al descubierto un puente del siglo I en el río Tíber

Infantino lucha por conservar el cargo y el fútbol árabe salió a apoyarlo
Ovación

Infantino lucha por conservar el cargo y el fútbol árabe salió a apoyarlo

Después de una década, Instagram decidió hacer un cambio de look
Información General

Después de una década, Instagram decidió hacer un cambio de look

Raúl Castro celebró en Cuba el centenario del nacimiento de Fidel
El Mundo

Raúl Castro celebró en Cuba el centenario del nacimiento de Fidel

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario
La Ciudad

Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario

Investigan si en el geriátrico ilegal de Santa Fe había un hombre buscado por 10 años
La región

Investigan si en el geriátrico ilegal de Santa Fe había un hombre buscado por 10 años

Violento asalto en Coronel Bogado: golpearon y dejaron atado a un joven
Policiales

Violento asalto en Coronel Bogado: golpearon y dejaron atado a un joven

Santa Fe lleva a la Corte nacional su reclamo por el revés en el tope jubilatorio
Política

Santa Fe lleva a la Corte nacional su reclamo por el revés en el tope jubilatorio

Día del Niño: las jugueterías ampliarán su horario de atención este fin de semana
La Ciudad

Día del Niño: las jugueterías ampliarán su horario de atención este fin de semana

Puerto Gaboto: detuvieron a un joven por el asesinato de otro adolescente
Policiales

Puerto Gaboto: detuvieron a un joven por el asesinato de otro adolescente

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en San Nicolás
Información General

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en San Nicolás

Viral: el abrazo que le dio un jugador a Lionel Messi en el partido de Inter Miami
Ovación

Viral: el abrazo que le dio un jugador a Lionel Messi en el partido de Inter Miami

Estacionamiento antes del Día del Niño: ¿dónde dejar el auto sin pagar?
La Ciudad

Estacionamiento antes del Día del Niño: ¿dónde dejar el auto sin pagar?

Seguirá preso el acusado de robar la billetera de una persona que agonizaba
Policiales

Seguirá preso el acusado de robar la billetera de una persona que agonizaba

La Municipalidad invierte $35 mil millones en mantenimiento y reparación
La Ciudad

La Municipalidad invierte $35 mil millones en mantenimiento y reparación

Polémica por las banderas en el Monumento: cuáles pueden izarse y cuándo
La Ciudad

Polémica por las banderas en el Monumento: cuáles pueden izarse y cuándo