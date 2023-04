En ese marco, el fiscal hizo un repaso de las actividades y gestiones que se realizan en torno al caso y con las reservas necesarias brindó detalles de algunos avances . También explicó las razones que llevan al entorno de la investigación y los querellantes a sostener bajo un manto de reserva a toda la información sensible que surge durante la pesquisa.

"No quise matarla, no entiendo qué pasó", declaró el acusado de un femicidio

También señaló el fiscal que, hay un aporte reciente de una persona que se acercó para brindar datos que quizás sean útiles para la investigación. “Hasta el momento no había hablado por temor”, explicó De Pedro y sostuvo respecto a los testigos: “estoy convencido de que hay personas que no dicen toda la verdad y otras que no se animan a hablar”.