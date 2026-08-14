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Raúl Lavié celebra sus 89 años en Rosario con un show especial

El artista elige la ciudad donde nació para festejar una vida entera sobre el escenario. El show será el 21 de agosto en el CC Atlas

14 de agosto 2026 · 10:52hs
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Raúl Lavié festejará 89 años con un show especial en Rosario 

Raúl Lavié festejará 89 años con un show especial en Rosario 

Raúl Lavié celebra sus 89 años con un concierto especial en Rosario. El artista eligió la ciudad donde nació para festejar junto al público una vida entera sobre el escenario. El show tendrá lugar el viernes 21 de agosto, a las 21.30, en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645). Las entradas están a la venta a través de la plataforma CentroTicket. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen acceso a sorteos exclusivos.

El cantante compartirá las canciones de “Siguen los Sueños”, acompañado por los músicos Matías Feigin en piano y Leandro Feigin en saxo y flauta.

“Yo nací en Rosario el 22 de agosto de 1937, y al mes y medio mi mamá, que trabajaba y no podía tenerme por su trabajo bajo, me entregó a mis abuelos. Mis abuelos vivían en Sunchales, provincia de Santa Fe. Ahí abrí mis ojos y por primera vez vi la vida. Así que tengo los dos lugares muy metidos en mi corazón”, recordó Lavié en diálogo con LT8.

>> Leer más: Raúl Lavié celebró sus 70 años con el tango en el teatro Broadway

Su camino con la música comenzó en la adolescencia, de vuelta en Rosario. “Empezó de casualidad porque un profesor me escuchó hablar, el maestro Serafino, me escuchó hablar y dijo ‘qué linda vos tenés pibe, tendrías que estudiar canto’. Yo le dije que no me interesaba. A los pocos días apareció por mi casa, en España y Montevideo, habló con mi familia, y me obligaron a ir a estudiar canto a los 14 años. A los 15, ya debutaba como profesional en una orquesta de Álvarez”, contó el artista, que fue a la Escuela Nº 68 Leandro N. Alem.

“Me acuerdo de muchos compañeros que no volví a ver nunca más. Qué lindo sería que de pronto el 21 estuvieran presentes. Sería maravilloso. Yo no los olvidé, espero que ellos no me hayan olvidado”, apuntó Raúl.

En diálogo con Gachy Santone, el cantante rememoró que comenzó a ser Lavié en Buenos Aires, cuando debutó en Radio El Mundo justo antes de cumplir 18 años. También habló de sus comienzos profesionales en Varieté Mitre, un local ubicado frente a la estación de trenes Rosario Norte.

>> Leer más: Raúl Lavié no cobró por cantar en la gala de asunción de Milei en el Colón

“Era muy interesante toda esa zona, pero el Varieté Mitre era especial. Yo ahí aprendí todo. Tenía 16 años y escuché grandes músicos rosarinos que posteriormente triunfaron, viví cosas increíbles. Realmente me sirvió muchísimo esa experiencia para irme después a Buenos Aires, donde agregando cosas como la actuación, para hacer teatro primero y después cine”, aseguró Lavié. En su carrera, lleva cuarenta obras de teatro y diecisiete películas estrenadas.

“Desde chico ya me sentía con esa vocación de representar personajes. Debuté en el Teatro San Martín en el 65 con ‘Locos de verano’ y después vinieron otras cosas, otros géneros de teatro y las comedias musicales que fueron muy fundamentales. Y tengo la buena noticia de decir que para el año próximo ya tengo una petición para volver al teatro con una gran comedia musical de Broadway, que voy a dar a conocer apenas terminemos todos los requisitos necesarios”, anticipó el artista.

Raúl Lavié, el tango y Piazzolla

Durante la charla, Raúl también recordó cuando giró por el mundo con el espectáculo “Tango argentino”, que llegó a recibir tres nominaciones a los Premios Tony de Broadway. Lavié cantó en orquestas dirigidas por Héctor Varela, Héctor Stamponi, Ángel D’Agostino, Osvaldo Piro, Horacio Salgán y Ástor Piazzolla.

“Con Astor fue realmente el despertar para defender su repertorio, sus canciones. Según él fui el primero que creí en su música. Después de tanta lucha de Ástor para meter su música en los oídos y en los corazones de los de los argentinos, recién ahora se ve reconocido con todo lo que aparece sobre él en nuestro país, porque en Europa ya había sido reconocido hace mucho cuando él comenzó su carrera por allá y fue considerado el genio musical del siglo XX”, afirmó Lavié.

“Así que me siento tan feliz de haber sido uno de aquellos que creyeron por primera vez en su música, y que a su vez me ayudó a mí a aggiornarme. Son todas cosas que satisfactoriamente a través de los años me han dado mucha vida”, sumó.

Finalmente, se refirió al momento especial que vive de cara a la celebración especial en Rosario: “Como hago siempre en mis cumpleaños, los festejo actuando, cantando. Siempre sobre el escenario, porque el escenario, la actuación, las canciones, me dieron todo lo que soy hoy. Con el agregado importante de llegar a un público que me es fiel desde hace muchos muchos años. Son 75 años ya desde que he pisado por primera vez un escenario y sigo haciéndolo. Y hoy me siguen hijos y nietos de quienes me escuchaban cuando empecé en radio”.

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