Este fin de semana hubo pocos visitantes para la pesca deportiva en La Picasa

Aseguran que la flamante normativa de la comuna de Diego de Alvear generó incertidumbre, más allá de que el clima no acompañaba

Allí se establece que desde el primero de diciembre al 31 de octubre de cada año las personas interesadas en desarrollar la referida actividad sólo podrán hacerlo los sábados, domingos y feriados con un cupo máximo de 40 ejemplares diarios por pescador o transporte.

La ordenanza permite la pesca comercial de lunes a viernes en la jurisdicción. Y fija que del primero de septiembre al 30 de noviembre, cuyo período coincide con la veda comercial, este tipo de pesca, que se realiza a través de redes, podrá únicamente llevarse adelante los sábados, domingos y feriados con un máximo de 15 piezas. En esa lapso queda prohibido llevar adelante “cualquier tipo de concurso o certamen de pesca”.

El vecino de San Gregorio, Pedro Cocco, fue lapidario tras la primera semana de implementación de la norma, con efectos devastadores para el turismo de San Gregorio. “El sábado era muy poca la gente que se vio en los bares y restaurantes del pueblo si lo comparamos con los otros fines de semanas en donde era una multitud de personas de distintas provincias las que se hospedaban en nuestra localidad", resumió.

El propio mandatario comunal de San Gregorio, Lisandro Travieso, sostuvo que el sábado por la noche hubo bares y restaurantes con mucha disponibilidad de mesas, algo que no pasaba cuando no estaba en vigencia la ordenanza de Diego de Alvear.

No obstante, reconoció que el clima hizo su aporte. “También es cierto que los pescadores le esquivan a venir a lugares donde están pronosticado fuertes vientos que dificultan la pesca y eso es lo que sucedió este fin de semana. Por tal motivo muchos cancelaron las reservas hoteleras. Otros prefirieron no venir porque no sabían si podían pescar a pesar de que el fin de semana se puede practicar la pesca deportiva y nada lo hubiera impedido”, planteó.

Cocco sostuvo que "las reservas en hospedajes, aparts o piezas de casas de familia disminuyeron al 25%. Este quiere decir que hubo un 75% menos de personas de lo que se viene registrando desde principios de este año que fue cuando explotó el boom turístico en San Gregorio”.

image.png En todos los lugares de encuentro de San Gregorio el tema es recurrente. La disputa por el pejerrey entre localidades vecinas.

Negocio redondo

La explotación del pejerrey es llevada a cabo por los distritos de Aarón Castellanos, San Gregorio y Diego de Alvear. Los pesqueros más importantes pertenecen a empresarios de San Gregorio y de Venado Tuerto. Dos son los pesqueros, El Amanecer y La Picasa. Los pesqueros son lugares desde donde salen los trackers o lanchas para pescar en la laguna.

Los dos pesqueros en cuestión se encuentran en jurisdicción de Diego de Alvear al igual que la Laguna que pertenece a este pueblo y al de Aarón Castellanos. Quienes explotan esos pesqueros pagan un alquiler, interesante por cierto, a los propietarios de esos campos. Uno de ellos es el abuelo del futbolista de la selección nacional, Lucas Boyé. La propiedad se denomina Campo Boyé.

La bajada de lancha cuesta dos mil pesos la embarcación y la entradas general es de 400 pesos por personas. El alojamiento es variado y para todos los gustos. Hay cabañas para cuatro pescadores muy bien “puestas” que salen más de diez mil pesos diarios y también las hay más baratas. También hay hospedajes individuales que orillan los 3 o 4 mil pesos diarios y por persona.

San Gregorio cuenta con más de 200 plazas, más que las que tiene la localidad de Melincué, reconocida a nivel nacional por su laguna y por ser durante décadas un destino turístico de primer nivel. Precisamente, en estos días inauguran un nuevo apart en San Gregorio de primer nivel y la semana pasada se inauguró otro en la vecina localidad de María Teresa.

image.png Hoy domingo se inauguró un lujoso apart en San Gregorio. Las expectativas turísticas a full en ese próspero pueblo del sur santafesino.

Reunión clave

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático llevó adelante un encuentro de trabajo junto a los presidentes comunales de Diego de Alvear, Enrique Sagardía, de San Gregorio, Lisandro Travieso y de Aarón Castellanos, Walter Ramanzin, donde se estableció la creación de un comité pesquero regional para la laguna La Picasa, en el sur provincial.

El encuentro fue encabezado por el asesor técnico, Gaspar Borra, quien aseguró que la iniciativa “busca aportar una solución en conjunto a la problemática de la regulación de la pesca en la región, particularmente del pejerrey”. La Ministra Erika Gonnet se puso en contacto con los actores de la zona de inmediato y tomó la decisión de intervenir con el equipo de trabajo del Ministerio para avanzar en una solución efectiva para las partes, y ésta reunión es resultado de ese trabajo”, comentó Borra.

“Lo que planteamos en concreto es constituir un comité pesquero regional, algo que está previsto en el artículo Nº 75 de la Ley de Pesca de la provincia (Nª 12212), incluyendo no sólo a las autoridades comunales sino también a los pescadores comerciales, los deportivos y organizaciones”, detalló. Y agregó que “hay muchos actores involucrados en lo referido a la actividad ictícola, y es importante avanzar de manera conjunta para el cuidado del recurso”.

Agregó Borra que "lo que está ocurriendo en esa zona se da cuando no hay un manejo integrado de cuenca y cada comuna pretende asignar los usos de la pesca comercial o deportiva sin tener una visión integral y de conjunto. Ese es un punto clave, la laguna es una y la gestión tiene que ser compartida”.

Durante el encuentro, participaron también los integrantes de la Dirección General de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Orlando Sabaddini y Roberto Civetti.