La ordenanza de Diego de Alvear afectó la actividad turística de San Gregorio

"Antes uno intuía que bajaban muchas redes, pero a partir de esto comenzaron a circular imágenes que ponen en evidencia que esa laguna, a ese ritmo, no resistirá mucho tiempo más”, afirmó el jefe comunal de San Gregorio, Lisandro Travieso.

“Solamente quiero pedir el cuidado de la laguna . Que se olviden de pescar con cañas de lunes a lunes. Me voy a poner muy firme y no lo voy a permitir”, disparó el presidente comunal de Diego de Alvear, Daniel Sagardia, a horas de la reunión que se desarrollará este viernes en la sede de Gobierno en Rosario, donde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático le propondrá, junto a los jefes comunales de Aarón Castellanos y San Gregorio, la conformación de un comité pesquero regional. Por su parte, su par de San Gregorio, Lisandro Travieso, aseguró que “a través de internet comenzaron a circular fotografías y videos que dan cuenta de la depredación que se hace con las redes” y que la prohibición impuesta por Diego de Alvear “se notó en la falta de trabajo que sufrió el sector hotelero, los guías de pesca , comerciantes y otros prestadores de servicios”.

Luego de la reacción de los prestadores turísticos, que trabajan brindando servicio a los pescadores deportivos que llegan desde distintos puntos del país, la situación se contuvo gracias al anuncio del gobierno provincial de generar un espacio de diálogo para abordar la problemática y acordar soluciones que se sostengan en el tiempo.

Para conocer las expectativas de los representantes comunales La Capital consultó a los tres convocados y obtuvo respuesta de dos de ellos. “Hablé con la ministra (Erika Gonet), ella ya sabe lo que yo quiero. Le pido el cuidado de la laguna. Después no se qué propondrá el asesor del Ministerio (Gaspar Borra). Quiero el cuidado de la laguna y que se olviden de la pesca de caña de lunes a lunes. Me voy a poner muy firme en ese sentido, no lo voy a permitir”, dijo Sagardia y agregó que “tampoco permitiré que vacíen la laguna como lo están haciendo. Después negociaremos las condiciones y una de las cosas que voy a proponer es bajar la cantidad de piezas por persona”.

Controles y falta de trabajo

Por su parte, el jefe comunal de San Gregorio afirmó que “tenemos muchas expectativas en esa reunión. Creemos en la buena voluntad del gobierno provincial de armar urgente un encuentro. Eso es importantísimo al igual que la necesidad de poner un pie en la laguna para comenzar a ejercer los controles”.

“Pero, además, es muy necesario escucharnos entre los presidentes de comuna porque cada uno tiene una realidad distinta. Esta semana se notó la falta de trabajo en San Gregorio en sectores relacionados a la pesca como hotelería, guías de pesca, fileteadores y comercios. Las repercusiones de la decisión que tomaron los vecinos se están notando en San Gregorio”, explicó Travieso.

Puntos de acuerdo

Añadió que “llevamos varios proyectos y muchas inquietudes para encontrar puntos de negociación para posibilitar que nuestra gente pueda seguir trabajando, al igual que los habitantes de todas las poblaciones que alcanza la actividad de la laguna”.

“Este fue un disparador importantísimo para lograr que a esta laguna se le empiece a prestar atención porque es un recurso fantástico para la zona, pero tenemos que empezar a encontrar puntos de acuerdo para que todos podamos obtener el provecho de esa laguna sin depredarla”, remarcó y agregó que “las expectativas son muy buenas porque notamos que la provincia tomó las riendas de la situación de manera muy rápida”.

“Sumado al conflicto que tenemos, hoy se agrava la preocupación porque una vez que se disparó el tema pesca en La Picasa empezaron a circular videos y fotografías de la depredación real que se está haciendo con las redes. Antes uno intuía que bajaban muchas redes, pero a partir de esto comenzaron a circular imágenes que ponen en evidencia que esa laguna, a ese ritmo, no resistirá mucho tiempo más”, concluyó el jefe comunal.

El asesor del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Gaspar Borra, quien tendrá a su cargo conducir el encuentro entre los representantes comunales adelantó a este diario que planteará a las comunas constituir un comité pesquero regional para aportar una solución a través de un espacio participativo y multidisciplinario que tome decisiones que cuiden el recurso para mantener sus beneficios en el tiempo.

