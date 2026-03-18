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Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

Durante la manifestación frente al Coloso, hostigaron, atacaron y robaron a trabajadores de RTS y de Telefé Rosario

18 de marzo 2026 · 21:46hs
Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Captura de TV (Telefé Rosario)

Hinchas de Newell's Old Boys que se manifestaban frente al estadio del Parque Independencia hostigaron, agredieron y robaron a trabajadores de prensa que cumplían su trabajo cubriendo la conferencia de prensa y el acto convocados por la oposición rojinegra.

El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) repudió "las agresiones físicas, robos de elementos de trabajo e insultos" que sufrieron equipos de trabajo periodísticos de Radio y Televisión Santafesina (RTS) y Telefé Rosario.

>> Leer más: Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde de este miércoles, durante la manifestación en la que hinchas de Newell's reclamaron "que se vayan todos" en plena crisis institucional y deportiva del club, que no reacciona en lo futbolístico y ya empieza a preocuparse por los números del descenso.

Mientras el excandidato a presidente de Fuerza Leprosa, Julián González, hablaba con los medios presentes, algunos hinchas se acercaron para insultar a los periodistas. Y luego se produjeron las agresiones y los robos.

"Al camarógrafo y al cronista de RTS les pegaron y les robaron el micrófono y el trípode de la cámara, todo en medio de insultos hacia las y los trabajadores de los medios rosarinos que desarrollaban la cobertura. Al móvil de Telefé le arrojaron piedras, mientras los periodistas recibían empujones, amenazas de muerte e insultos de los convocados en el Parque", resaltó el SPR.

Los trabajadores de prensa "debieron ser auxiliados por los propios compañeros ante la pasividad de la Policía, que estaba ubicada a metros de la Puerta 6 de ingreso al club, donde se desarrollaron los hechos".

"Este clima de alta inseguridad se reitera pese a los reclamos ante los funcionarios de la provincia responsables de garantizar la seguridad nuestros compañeros, quienes no pueden cumplir con su trabajo y ponen en riesgo su integridad física", concluyó el comunicado del SPR.

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