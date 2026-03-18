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Tiras nasales para respirar mejor: ¿moda viral o eficacia comprobada?

Se promocionan como un elemento que promete aumentar el flujo de oxígeno y mejorar el rendimiento deportivo. Opina un especialista

18 de marzo 2026 · 16:38hs
Deportistas de alto rendimiento se han mostrado con las tiras nasales 

Deportistas de alto rendimiento se han mostrado con las tiras nasales 

Las publicaciones científicas sobre la eficacia de las tiras nasales que se volvieron virales no muestran cambios significativos en cuanto a mejoras en la respiración ni mayor rendimiento deportivo. Así lo confirma el licenciado en Educación Física Luciano "Pachi" Meritano. "Estas tiritas que se pusieron de moda no han demostrado, de acuerdo a estudios, mayor capacidad aeróbica ni el volumen de oxígeno máximo", dijo.

La Capital consultó al profesor, quien está cargo de Rosario Team Merrell y de Dharma Fit y es docente en UGR, teniendo en cuenta que las tiras nasales fueron uno de los productos más vendidos on line y en farmacias durante el 2025 y el verano de 2026. El boom estalló cuando deportistas de élite como Cristiano Ronaldo, Neymar y Carlos Alcaraz se mostraron usando este elemento. Influencers, artistas y neurocientíficos "estrella" también los promocionan como una solución para mejorar la respiración, entre otras ventajas.

En la Argentina se pueden conseguir desde los 20 mil pesos (y hay diferentes precios dependiendo de la marca y la calidad de producto) por 30 unidades. Se promocionan como ideales para "aumentar el flujo de oxígeno, mejorar la calidad del sueño y hasta aliviar la congestión nasal".

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Se fabrican con un material flexible y adhesivo para que puedan adherirse de manera eficaz al puente de la nariz. Luego de un uso se descartan. Se compone de dos tiras finas que se colocan sobre las fosas nasales. El material tiene que ser suave al tacto y no irritar la piel, para no generar molestias. La estructura de las tiras debe mantenerse firme pero con la flexibilidad suficiente para ajustarse a diferentes tamaños de nariz.

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Las tiras nasales son de uso común en carreras y gimnasios pero no está comprobada su eficacia

Las tiras nasales son de uso común en carreras y gimnasios pero no está comprobada su eficacia

Entre los deportistas se pusieron de moda. Justamente porque están diseñadas para abrir ligeramente las fosas nasales, facilitando una mejor respiración, especialmente durante el esfuerzo físico intenso. Estas cintas se han utilizado en distintos deportes, desde el ciclismo y el fútbol americano hasta el atletismo y ahora, con más frecuencia, en el tenis.

Meritano señaló que "muchos manifiestan que sienten una mejoría en la respiración porque te abren las fosas nasales, entonces es una sensación de mayor confort a la hora de entrenar, más bien subjetiva".

En cuanto a los beneficios reales, "se han medido corredores a distintas intensidades y distancias y no hay un cambio favorable significativo".

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Uno de los estudios a los que hizo referencia el licenciado indica que "en realidad, cuando vas a una intensidad muy alta de trabajo aeróbico la respiración pasa a ser entre nariz y boca, por ende no sirve tanto".

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Luciano "Pachi" Meritano, licenciado en Educación Física y deportista rosarino

¿Y el sueño, mejora?

La Biblioteca Nacional de Medicina mostró dos ensayos multicéntricos, doble ciego y controlados aleatorizados que evaluaron el efecto de las tiras nasales Breathe Right (BRNS, por sus siglas en inglés) sobre la calidad de vida relacionada con el sueño en sujetos sanos con congestión nasal nocturna crónica que informaron tener problemas para dormir.

La conclusión fue que en esa población de personas que sufren congestión nocturna crónica y que informaron tener problemas para dormir, "el sistema de tiras nasales no mejoró significativamente las medidas subjetivas de la calidad del sueño ni la congestión nasal en comparación con las tiras de placebo, posiblemente debido a un fuerte efecto placebo".

De acuerdo a estudios internacionales, el 45% de los adultos ronca, al menos de forma ocasional, y el 25% son roncadores habituales. El problema del ronquido es más frecuente en varones que en mujeres, en personas con sobrepeso y suele empeorar con la edad.

En el descanso nocturno, las tiras nasales se promocionan para mejorar el sueño pero también para evitar ronquidos pero lo cierto es que si alguien ronca seguido o hace pausas respiratorias nocturnas, es fundamental que consulte a un neumonólogo o especialista en clínica médica para descartar algún problema de salud que requiera tratamiento. En este punto, el de aliviar los ronquidos, las opiniones médicas son dispares sobre la eficacia de las bandas para la nariz.

¿Son seguras?

Durante los partidos, Carlos Alcaraz _el tenista más joven en alcanzar el número 1 del ranking ATP y ganar múltiples Grand Slams, incluyendo el US Open 2022 y Roland Garros 2024, utiliza casi siempre una especie de banda o cinta en la nariz de color negro o rosa, lo que ha llamado la atención.

En principio, no tienen contraindicaciones y son seguras de usar. Solo se reportó que algunas personas pueden experimentar irritación o enrojecimiento en la piel debido al adhesivo, especialmente si tienen la piel sensible.

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