Especialistas vaticinan un duro panorama por la sequía en la región sur de Santa Fe

“La sequía de la actual campaña afecta a la mayor parte de la región núcleo y muy especialmente a nuestra provincia. Esta situación está dada no solo por la falta de lluvias sino también por las altas temperaturas registradas. En el Sur de Santa Fe el panorama es muy malo con algunas diferencias zonales. Las campañas niñas como la actual se caracterizan por no presentar lluvias generalizadas pero si se pueden presentar algunas lluvias localizadas que favorecen a determinadas áreas. Siguiendo la Ruta 33 hacia el sur el panorama mejora a partir de la localidad de Chabás”, dijo el ex director de la agencia de Casilda del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Oscar Gentilli