Entró al baño y se encontró con un tatú mulita durmiendo sobre el bidet

Una mujer se llevó una sorpresa cuando encontró en el bidet de su casa un animal no doméstico similar a un armadillo. Se trataba de un tatú mulita que debió ser resctado por policía especializada.

Al no saber bien qué hacer, la mujer decidió llamara a la Policía. Poco después, la Brigada Ecológica y Rescate Animal se hizo presente en la vivienda. Los agentes tomaron al animal silvestre y lo colocaron en un bidón, para luego estar a disposición del personal de fauna.

Otro rescate en Laguna Paiva

Todavía estaban llevando adelante las primeras tareas de cuidados con el tatú mulita que ingresó un nuevo llamado al 911. La brigada especializada fue advertida este lunes por la madrugada ante la presencia de un oso melero en el parque Sorzalito de Laguna Paiva.

Los primeros en llegar fueron oficiales de la Comisaría 13. Tras poner a resguardo al animal y evitar que se escape, el procedimiento quedó en manos de los agentes ecológicos.

Voceros de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe detallaron que los agentes no utilizaron técnicas no invasivas para bajar al oso y ponerlo bajo resguardo. El animal no presentaba lesiones visibles y fue entregado al personal de Fauna de la Gran Esmeralda.

Se rescataron más de 1.400 animales silvestres en 2024

El cuidado y los derechos de los animales ganan terreno con el paso de los años. Los últimos casos en Rosario, aunque fueran domésticos, pusieron el foco sobre el cuidado y respeto de la fauna santafesina. En este sentido, Santa Fe rescató más de 1.400 animales silvestres y liberó a unos 570, según el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Estas intervenciones incluyen aves, mamíferos y reptiles y comprende el rescate, la rehabilitación y, cuando los casos lo permiten, la liberación de los animales. En total fueron 1.402 animales silvestres rescatados y unos 570 liberados en su hábitat natural. Para cada procedimiento, indicaron desde el ministerio, se contó con el apoyo de organismos, fuerzas de seguridad y la comunidad en general.

Enrique Estevez, ministro de Ambiente de Santa Fe, reafirmó el “compromiso con la biodiversidad” al recordar las acciones concretas llevadas a cabo por la cartera que conduce. “La transformación de La Esmeralda y el trabajo articulado con otras provincias y entidades son pasos fundamentales hacia un futuro sostenible donde la fauna silvestre sea respetada y preservada para las próximas generaciones”, explicó.

Transformación del Centro La Esmeralda

Además en 2024, se dio inicio al proceso de refuncionalización del Centro de rescate, investigación e interpretación de fauna silvestre La Esmeralda, un espacio referente a nivel nacional e internacional en conservación de fauna autóctona.

El proyecto, financiado a través de un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por un monto de $2.575.468.518,23, marca un punto de inflexión en el compromiso provincial con la biodiversidad y la acción climática.

“Con el inicio de estas obras, avanzamos en un proyecto integral que fortalece la conservación de nuestra biodiversidad y posiciona a Santa Fe como líder en acción climática y educación ambiental. La Esmeralda será un modelo para la protección de la fauna y un espacio de encuentro para toda la comunidad”, afirmó el ministro Estevez.

Entre los trabajos realizados se instaló un obrador y servicios esenciales, se acondicionó el terreno y el lugar de trabajo y se construyó un centro de capacitación para formación ambiental y un SUM para actividades educativas; áreas de cuarentena y reservorios para el cuidado de fauna; y espejos de agua destinados a la conservación de especies autóctonas.