Encuentro regional de estudiantes secundarios, charlas y buenas noticias para escuelas del sur provincial

La actividad “Redes que participan 2026: ciudadanía, salud y cuidados” se realizó en Venado Tuerto con jóvenes del departamento General López

El encuentro incluyó talleres e instancias de intercambio entre estudiantes y docentes sobre participación estudiantil, salud integral, derechos humanos y herramientas para fortalecer el trabajo de los centros de estudiantes, promoviendo el diálogo y el compromiso con la vida institucional de cada escuela.

Una serie de anuncios y actividades relativas a la educación en el departamento General López fueron difundidos por la senadora provincial, Leticia Di Gregorio. En primer lugar, la legisladora acompañó a jóvenes de todo el distrito durante la realización del encuentro regional “Redes que participan 2026: ciudadanía, salud y cuidados” que tuvo lugar en Venado Tuerto. En ese contexto, además anunció el avance del proyecto de ley para la construcción de una escuela secundaria, la llegada de fondos y charlas históricas para establecimientos educativos del sur provincial.

En cuanto al encuentro de jóvenes, destacó que se trató de “una jornada de intercambio, formación y construcción colectiva a través de los centros de estudiantes ”. La actividad, impulsada por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud del gobierno de la provincia de Santa Fe, reunió a representantes de escuelas secundarias de toda la Región VII con el objetivo de fortalecer la participación juvenil, promover el liderazgo estudiantil y generar espacios de reflexión sobre ciudadanía, salud, derechos y convivencia.

Di Gregorio valoró el rol que cumplen los jóvenes dentro de sus comunidades educativas, ponderando que “los centros de estudiantes son espacios donde aprenden a participar, a escuchar, a trabajar en equipo y a transformar ideas en acciones concretas para mejorar sus escuelas".

La legisladora destacó además que es fundamental que las instituciones acompañen esas iniciativas y generen ámbitos donde las nuevas generaciones puedan expresarse y desarrollar proyectos. "Cada vez que un joven se involucra, propone y asume responsabilidades, estamos fortaleciendo la educación y también la construcción de ciudadanía. Ellos no son el futuro, son protagonistas del presente", afirmó.

El encuentro incluyó talleres e instancias de intercambio entre estudiantes y docentes sobre participación estudiantil, salud integral, derechos humanos y herramientas para fortalecer el trabajo de los centros de estudiantes, promoviendo el diálogo y el compromiso con la vida institucional de cada escuela.

"Los jóvenes tienen mucho para aportar y es nuestra responsabilidad generar los espacios para que puedan hacerlo. Escucharlos, acompañarlos y confiar en ellos también es apostar por una educación más participativa y por comunidades más fuertes", valoró.

Escuela secundaria para Miguel Torres

En otro aspecto, la legisladora destacó que obtuvo media sanción en el Senado santafesino el proyecto de ley de su autoría que crea formalmente una Escuela de Educación Secundaria Orientada en la localidad de Miguel Torres, una iniciativa que apunta a garantizar el acceso a la educación obligatoria para los jóvenes del pueblo.

La propuesta de Di Gregorio contempla la puesta en funcionamiento del nivel secundario en el edificio de la Escuela Nº 6206 “Provincia de La Rioja”, permitiendo que los alumnos que finalizan séptimo grado puedan continuar sus estudios en la propia localidad.

El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados, donde deberá ser tratado para continuar su recorrido legislativo.

Actualmente, Miguel Torres cuenta sólo con nivel inicial y primario. Esta situación obliga a los estudiantes a trasladarse diariamente a localidades como Firmat, Melincué o Venado Tuerto para continuar su formación.

Durante el tratamiento del proyecto, Di Gregorio remarcó la importancia de avanzar con esta iniciativa para garantizar un derecho fundamental de los jóvenes de la comunidad. “Estamos dando un paso clave en una pequeña localidad del departamento General López que tiene 427 habitantes y es la única que no cuenta con un establecimiento secundario”, expresó.

Recordó que la educación secundaria es obligatoria y que el Estado debe generar las condiciones para garantizar su acceso: “La ley de Educación Nacional establece la obligatoriedad de la educación secundaria y, por lo tanto, el Estado debe brindar las posibilidades para que esto se cumpla. Además, la Constitución provincial reformada el año pasado también reafirma el derecho a la educación”, señaló la legisladora.

Di Gregorio explicó que cada año egresan entre cinco y diez alumnos de séptimo grado y que actualmente la comuna debe afrontar el traslado de alrededor de 50 estudiantes que cursan de primero a quinto año fuera de la localidad.

“Esto implica que todos los días los chicos tengan que salir a la ruta para llegar a otras ciudades, con los riesgos que eso conlleva. También aumenta las posibilidades de deserción escolar, algo que queremos evitar. Por eso impulsamos este proyecto de creación de una escuela secundaria”, sostuvo.

La senadora también destacó la predisposición de la comunidad educativa para avanzar con la propuesta. “La escuela primaria está dispuesta a compartir el edificio y ya hay pasos importantes adelantados. Creemos que la educación es fundamental y desde el Estado debemos sostener y colaborar para que esto sea posible”, afirmó.

Aportes para escuelas

En cuanto al apoyo del Estado santafesino a la educación, Di Gregorio valoró la continuidad del Fondo de Asistencia para Necesidades Inmediatas (Fani), una herramienta del gobierno provincial que permite “dar respuestas concretas a necesidades urgentes de las instituciones educativas de la región, vinculadas a obras y mejoras prioritarias”.

La senadora destacó que desde marzo se vienen otorgando nuevos aportes a distintos establecimientos del departamento General López. Varios de estos recursos fueron aprobados durante los últimos días, alcanzando una inversión total de más de 111 millones de pesos.

“Estos fondos son fundamentales porque permiten atender necesidades que no pueden esperar. Cada mejora que se realiza en una escuela impacta directamente en las condiciones en las que aprenden los alumnos y trabajan los docentes”, expresó.

Los recursos serán destinados a distintas intervenciones, entre ellas reparaciones de canaletas y cubiertas, construcción de tapiales, cambio de chapas, colocación de cielorrasos e iluminación, pulido de pisos, colocación de solados, construcción de cocinas, compra de conjuntos unipersonales y adquisición de equipamiento para actividades específicas, como un horno de fundición de aluminio para actividades de formación técnica.

Entre las escuelas beneficiadas se encuentran la Escuela N° 6382 “República de Venezuela” de Teodelina, la EETP N° 317 “Doctor Carlos Sylvestre Begnis” y el CER N° 639 de San Gregorio, la Escuela N°539 “Domingo Faustino Sarmiento” de Cafferata, la Escuela N° 6163 “Naciones Unidas” de Hughes, la EESO N° 244 “Martín Miguel de Güemes” de María Teresa, la Escuela N° 6079 “Marcos Sastre” de Sancti Spíritu, la Escuela N° 504 “Domingo Faustino Sarmiento” y la Escuela Particular Incorporada N° 1078 “Divino Maestro”.

“Seguimos trabajando junto a las instituciones educativas para que puedan desarrollar sus actividades en mejores condiciones. Estas inversiones son una muestra del compromiso que tiene la provincia con la educación pública y con cada comunidad educativa del departamento”, concluyó al respecto.

Charlas sobre Estanislao López

Por otro lado, Leticia Di Gregorio acompaña una serie de charlas destinadas a estudiantes de escuelas del departamento General López con el objetivo de acercar la figura y el legado del brigadier general Estanislao López, “uno de los protagonistas más importantes de la historia santafesina”.

La propuesta se desarrolla en el marco de los 240 años del nacimiento del brigadier general Estanislao López, que se conmemorarán el próximo 22 de noviembre, y es impulsada de manera conjunta con el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. La iniciativa busca fortalecer el conocimiento sobre la historia provincial y regional entre las nuevas generaciones.

“Muchas veces en las escuelas se estudia en profundidad la historia nacional e internacional, pero la historia de nuestra provincia y de nuestra región no siempre tiene el espacio que merece. Por eso creemos que es importante generar estas instancias para que los chicos conozcan quiénes fueron los protagonistas que ayudaron a construir Santa Fe”, expresó la legisladora.

Las charlas estarán a cargo del escritor e historiador firmatense Gustavo Battistoni, reconocido por su trayectoria y por su profundo conocimiento sobre la vida y obra del brigadier general Estanislao López. A través de encuentros especialmente pensados para los estudiantes, se abordarán distintos aspectos de su legado político, institucional y social.

En ese sentido, Di Gregorio destacó que “conocer nuestra historia es también fortalecer nuestra identidad. Estanislao López fue una figura fundamental para la provincia y su legado sigue presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, incluso en el nombre de nuestro departamento General López”.

Poner en valor nuestras raíces

La senadora remarcó que la propuesta busca despertar el interés de los jóvenes por la historia local y promover una mirada más cercana sobre los acontecimientos que marcaron el desarrollo de la provincia.

“Queremos que los estudiantes puedan descubrir que la historia también se construyó en los lugares donde viven, que comprendan la importancia de nuestras raíces y que se sientan parte de esa identidad santafesina que nos une”, señaló.

Las primeras charlas se desarrollarán para diversas instituciones educativas de Villa Cañás, Sancti Spiritu y Teodelina. Posteriormente, la propuesta continuará ampliándose a más localidades y establecimientos del departamento General López, con el propósito de seguir acercando la historia provincial a las aulas y fortaleciendo el vínculo de los jóvenes con sus raíces.

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