Clínica habilitante para entrenadores de fútbol infantil en Timbúes La capacitación, organizada por la Liga Arfi y auspiciada por la Comuna de Timbúes, está destinada a entrenadores, profesores y personas vinculadas a la actividad deportiva 20 de junio 2026 · 08:00hs

La formación estará a cargo de Carlos Vignales, director de la Escuela de Técnicos del Fútbol Argentino (Sección Santa Fe), reconocido referente en la capacitación de entrenadores y formadores de la disciplina.

Con el objetivo de fortalecer la formación de quienes trabajan en el desarrollo del fútbol infantil, la Liga Arfi llevará adelante en Timbúes una clínica habilitante para entrenadores de fútbol infantil, una propuesta gratuita de capacitación teórico-práctica destinada a entrenadores, profesores y personas vinculadas a la actividad deportiva.

La formación estará a cargo de Carlos Vignales, director de la Escuela de Técnicos del Fútbol Argentino (Sección Santa Fe), reconocido referente en la capacitación de entrenadores y formadores de la disciplina.

Clínica de fútbol en tres jornadas La clínica se desarrollará en tres jornadas. La primera tendrá lugar el próximo 22 de junio a las 19 de manera presencial, en San Martín 668 de la localidad de Timbúes. La segunda jornada se realizará el 29 de junio,a la misma hora, bajo modalidad virtual a través de la plataforma Google Meet.

La tercera instancia consistirá en un trabajo práctico de campo, el 9 de julio a las 9.30 en el Polideportivo Comunal.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de formación continua para quienes cumplen un rol fundamental en la enseñanza y acompañamiento de niños y niñas dentro del deporte. Además, se entregarán certificados de asistencia a todos los participantes. Los interesados en formar parte de esta capacitación pueden solicitar información al 3476 354984. La iniciativa busca promover la capacitación y profesionalización de los entrenadores que trabajan en el fútbol infantil de la región.