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El receso invernal comenzó con actividades para toda la familia en Villa Gobernador Gálvez

Con propuestas que se desarrollarán en forma gratuita en distintos espacios de la ciudad, el municipio invita a disfrutar de las vacaciones con una agenda bien variada

4 de julio 2026 · 17:30hs
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A partir del domingo 5

A partir del domingo 5, las actividades para  disfrutar en familia se realizarán en distintos espacios de Villa Gobernador Gálvez.
El receso invernal comenzó con actividades para toda la familia en Villa Gobernador Gálvez

El receso invernal comenzó con actividades para toda la familia en Villa Gobernador Gálvez

En el marco del receso escolar de invierno, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez planificó un abanico de propuestas educativas, culturales y recreativas para pasar en familia, algunas de ellas serán en la Granja Educativa del Parque Regional, otras en la Casa de la Cultura, en Club Sportivo, el Polideportivo Gomara y el Museo Malatesta, entre otros.

La secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, dijo: “Desde el municipio planificamos una batería de actividades para que niños y niñas puedan disfrutar junto a sus familias durante este receso escolar”.

Actividades en la colonia de invierno

“Este año, tendremos la novedad de una colonia de invierno para niños de 4 a 12 años, nuestra Granja Educativa del Parque Regional abrirá sus puertas fines de semana y feriados de 14 a 17; a la vez, tendremos cine en la Casa de la Cultura, talleres culturales y artísticos; y muchas actividades más”, continuó la funcionaria municipal.

Culasso resaltó que “desde el comienzo de la gestión trabajamos con propuestas para que las familias de la ciudad se apropien de los lugares públicos ypuedan disfrutar de actividades gratuitas”.

Agenda para disfrutar en familia

La Colonia se llevará adelante desde el 6 al 17 de julio –días hábiles– en el Club Sportivo y en el Polideportivo de la Cooperativa Integral y funcionará en el turno tarde, de 14 a 17 horas. La Granja Educativa + Reserva Natural en el Parque Regional abrirá sábados, domingos y feriados de 14 a 17 con actividades especiales.

El domingo 5 de julio, “Cine en la Casa” (Laprida y Eva Perón) con “Hopper: Operación Castor” única función a las 17.

El lunes 6 de julio “Baila Conmigo” en Casa de la Cultura (actividad familiar de 14 a 16. El martes 7 “Tarde de juegos” en el Museo Malatesta de 14 a 17 hs. El miércoles 8 “Yo quiero a mi bandera” en Casa de la Cultura de 14 a 17 y “Barrio de Película”, cine en el CIC 20 de Junio a las 14.30.

El feriado del 9 de julio será la presentación de la obra “Belgrano hace Bandera” en Casa de la Cultura con dos funciones con horarios a confirmar.

El viernes 10 Cine en la Casa con “Cómo entrenar a tu dragón” a las 14 (única función) y el sábado a las 14 y a las 17 “La Cabra que cambió el juego”. El domingo 12 “Cine en la Casa” con “Las guerreras k-pop” a las17 hs.

El 14 de julio “Jornada Mundialista” en el Museo Malatesta. Armado de álbum y figuritas temáticas de 14 a 17. El miércoles 15 “Barrio de Película” Cine en el CiC 20 de Junio a las 14.30 y el 15 de julio “Yo quiero a mi bandera” en Casa de la Cultura Armado de escarapelas y banderas de 14 a 17.

También el miércoles 15 ”El Museo se Mueve” en el Museo Malatesta , propuesta abierta para juventudes de 15 a 17.

El jueves 16 “Inteligencia Artesanal” en el Anfiteatro Municipal fabricación de barriletes, Espacio de Yoga, Arte de 14 a 17 .

El viernes 17 de julio - “Barrio de Película” Cine en el CIC 20 de Junio (20 de junio y San Luis) 14.30 y “Cine en la Casa” (Laprida y Eva Perón) 14 hs.

Las actividades continuarán el sábado 18 de julio con “Cine en la Casa” (Laprida y Eva Perón) 2 funciones 14 y 17 hs y el domingo última función a las 17. Todas las funciones son libres y gratuitas.

>>Leer más: Receso invernal: en Villa Gobernador Gálvez habilitarán una colonia de vacaciones para infancias

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