El municipio de Villa Gobernador Gálvez otorgó en comodato un terreno para el centro San Damián Son 750 metros cuadrados ubicados en San Diego y Caseros para que la Asociación Civil Juan María instale contenedores que harán las veces de aula 18 de abril 2026 · 13:00hs

Se trata de un terreno de 750 metros cuadrados que está ubicado en San Diego y Alvear, donde la institución instalará contenedores para llevar a cabo sus actividades educativas.

En un acto que tuvo lugar en el colegio Teodelina Fernández de Alvear, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, a través de intendente Alberto Ricci, hizo entrega a la asociación civil Juan María del contrato de comodato de un terreno para que el Centro Educativo San Damián –próximamente Centro Educativo Juan María– pueda instalarse con el fin de brindar talleres y apoyo escolar a niños, niñas y jóvenes de barrio El Eucaliptal.

Se trata de un terreno de 750 metros cuadrados que está ubicado en San Diego y Alvear, donde la institución instalará contenedores para llevar a cabo sus actividades educativas.

Una década El comodato es por 10 años con la posibilidad de renovarse automáticamente en caso de silencio de las partes. Sin perjuicio de ello, la Municipalidad podrá solicitar la desocupación del inmueble comunicándole al permisionario con solo el requisito de concederle 10 días para ello.

Con respecto al tema, el intendente Alberto Ricci expresó: “Desde que comenzamos nuestra gestión estamos trabajando fuertemente junto a las instituciones de la ciudad; en una primera instancia, creamos la Oficina de Instituciones, donde las ayudamos a tener sus papeles en orden, desde ese entonces ya hemos acompañado a más de 100 instituciones para que puedan obtener sus personerías jurídicas y regulariza su situación”.

Municipio y fondo de salud Ricci agregó que la colaboración se extiende a otros ámbitos. “A la vez, las ayudamos mediante el Fondo de Salud, Seguridad y Educación para que puedan realizar obras edilicias en sus instalaciones y llevar adelante sus actividades. Y, en este caso, a la asociación civil Juan María le damos este terreno en comodato para que puedan brindar talleres y apoyo escolar a niños, niñas y jóvenes de barrio El Eucaliptal”. >>Leer más: Villa Gobernador Gálvez: 3.000 vecinos realizaron trámites con el operativo Santa Fe Acá