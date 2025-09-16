La Capital | La Ciudad | Provincia

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

La Secretaria de Turismo santafesina, Marcela Aeberhard, advirtió que desde el Estado provincial "no se pueden destinar fondos para sostener un bien privado", pero les propuso a los dueños asociarse con empresarios locales

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

16 de septiembre 2025 · 05:05hs
El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

El Barco Ciudad de Rosario, mítica embarcación que caracterizó los paseos turísticos por las islas durante más de 50 años, está a la venta. Y con ello se abre un abanico de opciones para su futuro. La pandemia y la bajante histórica dejaron a sus dueños sin recursos para explotarlo y la búsqueda de interesados abrió la polémica. ¿Quedará en manos de un interesado correntino o de una empresa paraguaya? ¿Hay otras opciones para que permanezca amarrado en la zona?. Para la secretaria de Turismo santafesina Marcela Aeberhard "el Estado provincial no puede destinar fondos públicos para reparar o sostener un bien privado", pero se mostró abierta a "ofrecer primero a los actores locales y asociar esfuerzos del sector privado".

Icono del río rosarino, emblema de la navegación regional, el Ciudad de Rosario fue la primera embarcación hecha casi desde cero en la ciudad en 1971. Ahora bien, a más de 50 años de sus primeros recorridos, su destino la llevó a estar anclada frente al centro rosarino, en la isla El Charigüé, aguardando alguna señal para reactivarse. El emblema del turismo rosarino ahora tiene nuevo destino de reconversión: un comprador correntino y otro paraguayo mostraron interés por llevársela de la ribera rosarina. Todo ello, en medio de varios proyectos que intentan sumar esfuerzos públicos y privados para ponerla a trabajar nuevamente al servicio de la ciudad.

"Cuando vino el Covid-19 me dediqué a pagar sueldos a los 12 empleados que teníamos, luego no pudimos trabajar por la bajante y encima nos habían autorizado un cupo del 40 por ciento de los 335 pasajeros. No salvamos ni los costos", había revelado Haydée Oficialdegui, hija de Raúl, creador de la emblemática embarcación.

La nave necesita una revisión obligatoria en tierra que cuesta alrededor de 45 mil dólares, monto imposible de afrontar para su propietaria. “El barco es de acá, y debería quedarse acá, pero yo no puedo sola. No me queda otra, con todo el dolor del alma", dijo la mujer de 70 años con desconsuelo. Su desafectación se da en un contexto en el que se licitó la puesta a punto de los muelles de la Terminal La Fluvial para la llegada de cruceros y buques de calado que puedan atraer a Rosario turismo nacional e internacional. Y en paralelo con varios proyectos impulsados en el Concejo Municipal para encontrar herramientas para reactivación del tradicional barco.

Leer más: Terminal Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Mirada desde la provincia

Desde la Secretaría de Turismo santafesina se destacó el valor histórico de la embarcación, pero su titular nuevamente aclaró la posición de la gestión provincial: "El Estado provincial no puede destinar fondos públicos para reparar o sostener un bien privado", aunque acto seguido propició alternativas para que los paseos turísticos hechos por décadas por esta mítica embarcación tengan una salida regional y pueda retomar su actividad sobre las costas rosarinas.

La funcionaria destacó que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se está ejecutando un Plan de Fortalecimiento Turístico para toda la provincia, articulando con el sector privado. "Un hecho inédito fue la creación de una línea de crédito del Banco Municipal de Rosario con tasas subsidiadas por el ministerio, justamente para acompañar a prestadores turísticos en inversiones y mantenimiento", enumeró Aeberhard.

El gobierno de Santa Fe también planteó su posición en el Consejo Federal de Turismo: la provincia instó a que Nación analice la normativa y genere incentivos y simplificaciones para el turismo fluvial, como ocurre con los cruceros en el sur argentino, con desgravaciones y bonificación de tasas.

"Por ahora, la situación es tal como la describe la familia. Continuaremos trabajando para que en el futuro existan más herramientas que permitan aprovechar nuestro río sin que el Estado deba asumir inversiones privadas", remarcó Aeberhard para continuar: "Sabemos el enorme esfuerzo que la pandemia y la bajante histórica del río significaron para muchísimos prestadores. Por eso continuamos impulsando créditos blandos, programas de promoción y espacios de articulación público-privada, convencidos de que el turismo fluvial es estratégico para Rosario y para toda la provincia".

Nave insignia. Como en años anteriores, la caravana será encabezada por el barco Ciudad de Rosario. (foto: Sebastián Suárez Meccia9
Otros tiempos. El barco Ciudad de Rosario participó de numerosas caravanas náuticas.

Otros tiempos. El barco Ciudad de Rosario participó de numerosas caravanas náuticas.

Inversores

A su vez, la secretaria de turismo dijo compartir la preocupación expresada por concejales y referentes locales sobre la necesidad de resguardar este patrimonio histórico y turístico. "Ojalá surja un inversor de nuestra provincia que, al conocer esta situación, se interese en el proyecto y permita que el Ciudad de Rosario siga siendo parte de nuestra identidad, evitando que se traslade a otra jurisdicción como Corrientes u otro destino", destacó para una vez más mostrar "predisposición al diálogo y a la búsqueda de alternativas que permitan que este emblema se preserve y se potencie, siempre dentro de los marcos legales vigentes".

Con el fin de "tirar un salvavidas" a los dueños del Ciudad de Rosario, Aeberhard se mostró proclive a ofrecer con preferencia a empresario del turismo local o asociarse con el desarrollo de una oferta turística rosarina que incluya recorridos terrestres y fluviales. Y, en paralelo, plantear ante autoridades nacionales el impedimento económico para la inspección, con el objetivo de que se evalúe si existe otra manera de certificar y comprobar el estado del barco.

>>Leer más: Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

El proyecto del Barco Ciudad de Rosario comenzó en la década del 60, cuando Raúl Oficialdegui compró en Brasil una embarcación en desuso con el sueño de reconstruirla por completo.

Durante siete años, el astillero Riguetti fue testigo de su construcción hasta que, en febrero de 1971, realizó su primer viaje. Con capacidad para 300 pasajeros, dos motores, usina eléctrica propia, salones, bar y pista de baile, el barco se convirtió en un emblema del turismo fluvial.

Durante décadas zarpó todos los fines de semana y feriados, con paseos de dos horas por el Paraná, y también organizó salidas educativas para escuelas, contingentes de jubilados y eventos privados. Ahora bien, a lo largo de los años sus recorridos se adaptaron a los niveles del río: cuando la bajante impedía transitar por riachos internos, el itinerario se ajustaba al canal principal y las islas más cercanas a la costa urbana.

Noticias relacionadas
El rector de la UNR Franco Bartolacci les pidió a los diputados que transitaron por las aulas del ciclo superior un fuerte compromiso con la universidad pública

"Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

el tiempo en rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

El reservorio documental brinda pistas sobre cómo era la Rosario de los siglos XVIII y XIX.

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Audiencia pública sobre autonomía en el Concejo de Rosario, en el marco de la Convención Constituyente.

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Ver comentarios

Las más leídas

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

Lo último

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Alejandro Sanz en Rosario: salen a la venta las entradas

Alejandro Sanz en Rosario: salen a la venta las entradas

Falleció el actor Robert Redford a los 89 años

Falleció el actor Robert Redford a los 89 años

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

El gobierno provincial actualizó la lista de sospechosos tras la detención de Waldo Bilbao y sumó un pedido de captura para otro peligroso hombre

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados
Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico
POLICIALES

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

"Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei
Política

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de La voz

El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de "La voz"

Ovación
Tragedia en el rugby: un jugador argentino falleció en pleno partido
Ovación

Tragedia en el rugby: un jugador argentino falleció en pleno partido

Tragedia en el rugby: un jugador argentino falleció en pleno partido

Tragedia en el rugby: un jugador argentino falleció en pleno partido

Independiente de Bigand sigue siendo el rey en la Liga Deportiva del Sur

Independiente de Bigand sigue siendo el rey en la Liga Deportiva del Sur

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Policiales
Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados
Policiales

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Detienen a un adolescente tras una denuncia por disparos frente a una chatarrería

Detienen a un adolescente tras una denuncia por disparos frente a una chatarrería

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

La Ciudad
El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

"Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe
Política

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse
Información General

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga
El Mundo

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató
Información General

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente con brujería
Información General

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente "con brujería"

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich
Zoom

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino
Policiales

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD
La Ciudad

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar
Política

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball
Ovación

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses
Economía

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
Policiales

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas
Policiales

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario
POLICIALES

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026
La Ciudad

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos
Policiales

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable
La Ciudad

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo
La Ciudad

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba
Información General

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba