El plantel de Newell's cumplió la última práctica en Villa Mercedes, de buen ánimo y con optimismo

Los 24 jugadores citados por Fabbiani para el partido por la Copa Argentina entrenaron este martes en el club Jorge Newbery y quedaron concentrados

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

16 de septiembre 2025 · 21:07hs
Ever Banega fue uno de los primeros en bajar del micro tras la práctica en suelo de San Luis.

Virginia Benedetto / La Capital

Ever Banega fue uno de los primeros en bajar del micro tras la práctica en suelo de San Luis.

Newell’s se instaló desde el martes por la mañana en Villa Mercedes, para el partido contra Belgrano por los cuartos de final de la Copa Argentina. La delegación, integrada por 24 futbolistas, se hospedó en el mejor hotel de la ciudad, elegido por el club, a partir de que tuvo la prioridad de escoger primero porque es el local.

Por la tarde, los futbolistas entrenaron en el club Jorge Newbery, donde trascendió hacia el fútbol nacional el Búfalo Juan Gilberto Funes, gran goleador de River, entre otros, de mitad de la década del 80.

La calle León Guillet, donde su ubica el hotel, permaneció todo el tiempo interrumpida para el tránsito vehicular, con motivo de la estadía de Newell’s. “¿Quien está acá?, consultó un transeúnte, al percatarse del corte con vallas. No todos los habitantes de la ciudad tienen conocimiento de que se jugará en Villa Mercedes un partido de la Copa Argentina.

Práctica y regreso del plantel de Newell's

Ogro2
El Ogro Fabbiani confía en que su Newell's haga un buen partido frente a Belgrano.

El Ogro Fabbiani confía en que su Newell's haga un buen partido frente a Belgrano.

En la puerta del hotel se entremezclaron hinchas de Newell’s con otros que se arrimaron para observar de cerca al plantel, que a las 18.30 regreso de la práctica. Todos de buen ánimo. Uno a uno fueron desfilando. Los primeros fueron los más requeridos para los saludos y las fotos. El que encabezó la fila fue el Ogro Fabbiani. Detrás aparecieron Víctor Cuesta, Pipa Benedetto y Ever Banega.

El micro que transportó al plantel a Villa Mercedes salió de Rosario el lunes por la noche para llegar en la mañana del martes a la ciudad sede del partido por los cuartos de final. En horario vespertino fue el turno de la última práctica y el regreso al hotel para seguir con la concentración.

>> Leer más: Copa Argentina: el recorrido que sugieren a los hinchas de Newell's para viajar a Villa Mercedes

Entre los futbolistas que viajaron se encuentra Carlos González, ausente en la última fecha de la Liga debido a que no entrenó con normalidad los días previos.

También está Juanchón García, que tuvo un esguince de tobillo y por ese motivo faltó contra Atlético Tucumán. Uno de los 24 futbolistas que integran la delegación quedará afuera del partido contra Belgrano, que comenzará a las 18. Si se compara con la cantidad de concentrados para el encuentro contra el Decano tucumano, ahora habrá dos menos.

Hotel
El hotel donde concentra Newell's estuvo aislado siempre, con vallas en ambas esquinas.

El hotel donde concentra Newell's estuvo aislado siempre, con vallas en ambas esquinas.

Para esta ocasión no fueron citados Valentino Acuña, con el seleccionado argentino sub-20 que a fin de mes jugará el Mundial de Chile, Gaspar Iñíguez y Martín Luciano. Afuera tres, retornó uno: Juanchón García.

Todos los que fueron a San Luis

Los jugadores concentrados son: Juan Espínola, Williams Barlasina, Luca Sosa, Alejo Montero, Jherson Mosquera, Víctor Cuesta, Alejo Tabares, Fabián Noguera, Luciano Lollo, Brian Calderara, Ever Banega, Facundo Guch, Martín Fernández, Jerónimo Gómez Mattar, Gonzalo Maroni, Josué Colman, Luca Regiardo, Franco Orozco, Juan Manuel García, Darío Benedetto, Luciano Herrera, Carlos González, Genaro Rossi y Giovani Chiaverano.

