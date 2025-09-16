El presidente de Central, Gonzalo Belloso, pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El directivo expresó su adhesión a un comunicado previo del club y dijo que es amigo del técnico de Newell's desde hace más de 25 años

Gonzalo Belloso dijo que es amigo de Cristian Fabbiani desde hace más de 25 años.

El presidente de Central, Gonzalo Belloso , publicó en redes un pedido público de disculpas a Cristian Fabbiani por las cargadas que el club calificó como obscenas contra el director técnico de Newell's durante el choque entre los canallas y Boca el domingo en el Gigante de Arroyito.

Belloso republicó el comunicado en el que Central calificó las escenas que se vieron en el Gigante y se comprometió a trabajar para que no se repitan y dijo que adhiere "a cada palabra" de ese texto.

También dijo que siempre luchó para que el fútbol sea una "verdadera fiesta" y que lo que se vio en el Gigante el domingo no representa esa búsqueda. Y, en el núcleo de su posteo, aseveró: "Quiero pedir disculpas públicamente a Cristian Fabbiani, amigo mío del fútbol hace más de 25 años".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GonzaloBelloso7/status/1968063280695611437&partner=&hide_thread=false Adhiero a cada palabra de este comunicado. En cada lugar en el que me tocó ser dirigente siempre luché porque el fútbol sea una verdadera fiesta, y lo ocurrido no lo representa. Quiero pedir disculpas públicamente a Cristian Fabbiani, amigo mío del fútbol hace más de 25 años. https://t.co/H06g7UidoU — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) September 16, 2025

Más temprano, la comisión directiva de Central había publicado el siguiente comunicado, que es el texto al que Belloso adhirió públicamente:

El comunicado de los directivos de Central

El siguiente es el comunicado dado a conocer por el club Rosario Central este martes a la tarde:

"Esta Comisión Directiva de Rosario Central no comparte las manifestaciones que se hicieron en algunas tribunas del Gigante de Arroyito durante el partido del último domingo ante Boca.

Esta forma obscena de manifestarse no representa el pensamiento ni la manera de actuar de esta Comisión Directiva.

Creemos y nos gusta el folclore en el fútbol, pero siempre que sea sano y dentro de un respeto hacia el rival y a los valores de toda nuestra gente. Lo ocurrido el último domingo no refleja estos valores.

Ante los hechos mencionados, el club se hace responsable y se encargará de que este tipo de conductas y objetos no se repitan de ninguna manera en el futuro.

Invitamos a todos los socios e hinchas a vivir la pasión por Rosario Central de manera responsable y respetuosa, celebrando el fútbol dentro de los valores que siempre nos identificaron.

Juntos hacemos grande al Club, dentro y fuera de la cancha".