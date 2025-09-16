Copa Argentina: el recorrido que sugieren a los hinchas de Newell's para viajar a Villa Mercedes

El operativo de seguridad delineó por dónde debe circular la hinchada rojinegra para evitar cruzarse con la parcialidad de Belgrano camino a San Luis

Para evitar que los hinchas de Newell’s se crucen con los de Belgrano durante el trayecto hacia Villa Mercedes, sede del partido por los cuartos de final de la Copa Argentina de este miércoles, se decidió que ambas parcialidades transiten por caminos diferentes.

El recorrido habitual para dirigirse desde Rosario hacia San Luis es por la autopista Rosario Córdoba hasta Villa María, continúa por la ruta nacional 158 con destino a Río Cuarto y luego por la ruta nacional 8 hasta la ciudad puntana donde jugará la Lepra. En total son 520 kilómetros.

Pero como la circulación de los micros y vehículos con los hinchas de Belgrano será por la ruta nacional 36 que desemboca en Río Cuarto, por donde pasaría la parcialidad leprosa, y para que ambas parcialidades no circulen juntas por la ruta nacional 8, se dispuso otro camino para los rojinegros.

El trayecto para la hinchada de Newell's

Es por este motivo que se recomienda que la hinchada rojinegra vaya por la ruta nacional 33 y conecte con la ruta nacional 7, a la altura de Rufino.

La ruta nacional 33 es la que pasa por Casilda, Firmat y Venado Tuerto, hasta que en Rufino hay que tomar la ruta nacional 7, que es por donde se transita hacia Mendoza y cruza Villa Mercedes. La distancia desde Rosario son 540 kilómetros hasta la ciudad anfitriona del partido entre Newell's y Belgrano.

Una opción alternativa

Una segunda opción para los autos es conducir por la autopista Rosario-Córdoba hasta Carcarañá y doblar por la ruta provincial 26 hasta llegar a Casilda, donde se continúa por la ruta nacional 33 y la ruta nacional 7. Con este primer trayecto se evita la salida de Rosario por la ruta nacional 33, donde la circulación es fluida.

Si se decide llegar por este camino, la distancia es similar a las anteriores vías: 530 kilómetros.

Para los colectivos que trasladen hinchas de Newell's, desde el Coloso, existe un operativo de seguridad de la Provincia que determinó por dónde circular desde Rosario a Mendoza: ruta nacional 33 hasta Pérez, ruta provincial 14, que cruza localidades como Villa Mugueta, Bombal y Firmat, y ruta provincial 93 hasta Firmat. Desde Firmat la circulación es por ruta nacional 33 y ruta nacional 7.