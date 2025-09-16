La Capital | Ovación | Copa Argentina

Copa Argentina: el recorrido que sugieren a los hinchas de Newell's para viajar a Villa Mercedes

El operativo de seguridad delineó por dónde debe circular la hinchada rojinegra para evitar cruzarse con la parcialidad de Belgrano camino a San Luis

16 de septiembre 2025 · 11:21hs
La imagen aérea del estadio La Pedrera de Villa Mercedes

La imagen aérea del estadio La Pedrera de Villa Mercedes, donde jugará Newell's por Copa Argentina.

Para evitar que los hinchas de Newell’s se crucen con los de Belgrano durante el trayecto hacia Villa Mercedes, sede del partido por los cuartos de final de la Copa Argentina de este miércoles, se decidió que ambas parcialidades transiten por caminos diferentes.

El recorrido habitual para dirigirse desde Rosario hacia San Luis es por la autopista Rosario Córdoba hasta Villa María, continúa por la ruta nacional 158 con destino a Río Cuarto y luego por la ruta nacional 8 hasta la ciudad puntana donde jugará la Lepra. En total son 520 kilómetros.

>> Leer más: La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Pero como la circulación de los micros y vehículos con los hinchas de Belgrano será por la ruta nacional 36 que desemboca en Río Cuarto, por donde pasaría la parcialidad leprosa, y para que ambas parcialidades no circulen juntas por la ruta nacional 8, se dispuso otro camino para los rojinegros.

El trayecto para la hinchada de Newell's

Es por este motivo que se recomienda que la hinchada rojinegra vaya por la ruta nacional 33 y conecte con la ruta nacional 7, a la altura de Rufino.

La ruta nacional 33 es la que pasa por Casilda, Firmat y Venado Tuerto, hasta que en Rufino hay que tomar la ruta nacional 7, que es por donde se transita hacia Mendoza y cruza Villa Mercedes. La distancia desde Rosario son 540 kilómetros hasta la ciudad anfitriona del partido entre Newell's y Belgrano.

>> Leer más: Salió campeón dos veces en las inferiores de Newell's, no debutó en primera y hoy hizo un gol en la Champions

Una opción alternativa

Una segunda opción para los autos es conducir por la autopista Rosario-Córdoba hasta Carcarañá y doblar por la ruta provincial 26 hasta llegar a Casilda, donde se continúa por la ruta nacional 33 y la ruta nacional 7. Con este primer trayecto se evita la salida de Rosario por la ruta nacional 33, donde la circulación es fluida.

>> Leer más: Un ex-Newell's que juega hace casi 12 años en el mismo equipo habló sobre su futuro:

Si se decide llegar por este camino, la distancia es similar a las anteriores vías: 530 kilómetros.

Para los colectivos que trasladen hinchas de Newell's, desde el Coloso, existe un operativo de seguridad de la Provincia que determinó por dónde circular desde Rosario a Mendoza: ruta nacional 33 hasta Pérez, ruta provincial 14, que cruza localidades como Villa Mugueta, Bombal y Firmat, y ruta provincial 93 hasta Firmat. Desde Firmat la circulación es por ruta nacional 33 y ruta nacional 7.

Noticias relacionadas
El festejo del gol de Newells que aseguró el triunfo ante Atlético Tucumán. Una fecha a pedir de la Lepra.

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

El volante de Belgrano jugó la semana pasada las eliminatorias europeas. Ahora lo hará en la Copa Argentina.

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Éver Banega en el predio de Bella Vista. Newells entrenará este lunes y luego viajará a San Luis.

Newell's comienza este lunes el camino rumbo al sueño de Copa Argentina

Fabbiani dijo que “Pipa (Benedetto) ya está al cien” y lo tiene a disposición para ser titular en Newells ante Belgrano.

El doble nueve de Newell's, un deseo que Cristian Fabbiani puede hacer realidad en la Copa Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Lo último

Central calificó de obscenos algunos mensajes de sus hinchas en el partido contra Boca

Central calificó de "obscenos" algunos mensajes de sus hinchas en el partido contra Boca

En reserva, Newells volvió al triunfo y le ganó con autoridad a Estudiantes en el Coloso

En reserva, Newell's volvió al triunfo y le ganó con autoridad a Estudiantes en el Coloso

Tiene 20 años, fue adicto al juego y ahora acompaña a chicos para que no repitan su historia

Tiene 20 años, fue adicto al juego y ahora acompaña a chicos para que no repitan su historia

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Desde la Dirección de Control de Vectores aclararon que no se trata del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya
Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Por Matías Petisce
Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Profesionales del Vilela se capacitan por fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan por fibrosis quística en el Garrahan

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Ovación
En reserva, Newells volvió al triunfo y le ganó con autoridad a Estudiantes en el Coloso
Ovación

En reserva, Newell's volvió al triunfo y le ganó con autoridad a Estudiantes en el Coloso

En reserva, Newells volvió al triunfo y le ganó con autoridad a Estudiantes en el Coloso

En reserva, Newell's volvió al triunfo y le ganó con autoridad a Estudiantes en el Coloso

Central cortó la racha de triunfos en reserva: empató con Gimnasia en La Plata

Central cortó la racha de triunfos en reserva: empató con Gimnasia en La Plata

Salió campeón dos veces en las inferiores de Newells, no debutó en primera y hoy hizo un gol en la Champions

Salió campeón dos veces en las inferiores de Newell's, no debutó en primera y hoy hizo un gol en la Champions

Policiales
Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino
Policiales

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

Imputado por el asesinato a tiros de un joven que había atentado contra un edificio de Fiscalía

Imputado por el asesinato a tiros de un joven que había atentado contra un edificio de Fiscalía

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

La Ciudad
Tiene 20 años, fue adicto al juego y ahora acompaña a chicos para que no repitan su historia

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Tiene 20 años, fue adicto al juego y ahora acompaña a chicos para que no repitan su historia

Roldán, de Apur: Confío en que los representantes del pueblo estén a la altura

Roldán, de Apur: "Confío en que los representantes del pueblo estén a la altura"

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los 10 más buscados
Policiales

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los 10 más buscados

Gustavo Cordera, Rosemblat y Pergolini: repaso de una polémica sin fin
Zoom

Gustavo Cordera, Rosemblat y Pergolini: repaso de una polémica sin fin

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
La Ciudad

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Ahora se pide compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

"Ahora se pide compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: Que el esfuerzo valga la pena
Economía

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: "Que el esfuerzo valga la pena"

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino
POLICIALES

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser
Política

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes
POLICIALES

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios
Información General

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios