Granadero Baigorria vibró con una regata que convocó a clubes de la región

La competencia náutica “Ciudad de Baigorria” posicionó al municipio como sede de encuentros deportivos en una jornada donde participaron 33 embarcaciones

La edición de este año se destacó por el despliegue técnico y la participación de embarcaciones provenientes de distintos clubes de la provincia.

Con cielo despejado, viento del noreste de unos siete nudos y un marco natural ideal para la navegación, Granadero Baigorria vivió el sábado pasado una jornada de celebración deportiva en el río Paraná. La Regata Marcas Fijas PHRF “Ciudad de Baigorria”, organizada por el Club de Velas de Rosario y acompañada por la Municipalidad local , convocó a decenas de embarcaciones y ofreció un espectáculo náutico que se extendió desde la costa baigorriense hasta las islas entrerrianas.

Participaron 33 embarcaciones distribuidas en distintas categorías , lo que permitió una competencia dinámica y atractiva para quienes siguieron el evento desde tierra firme. La largada se realizó a las 14.05 frente a Bajada Formosa, con las clases Crucero y Dobles, seguidas cinco minutos después por la clase Regata .

El recorrido incluyó puntos de referencia como el Puntazo de Bermúdez, la guardería Tifón, el Club de Velas de Rosario y los paradores isleños , para finalizar nuevamente en el club organizador, donde se celebró el tradicional tercer tiempo y se realizó la entrega de premios.

La competencia se desarrolló bajo el sistema PHRF , que permite corregir los tiempos según las características de cada embarcación. En la categoría Regata, el primero en cruzar la línea fue el Nuria, del Club de Velas de Rosario, mientras que en Crucero se impuso el My Way, del Cirse, y en Dobles el Argos, del CRA. Sin embargo, los resultados finales por tiempo corregido consagraron al Marne como ganador de la Serie A y de la clasificación general en Regata.

En las demás series, se destacaron el Mágico en la B, el Arpón en la C y el Curtido en la D. En Crucero, el My Way ratificó su desempeño, y en Dobles el Argos se quedó con el primer puesto.

La jornada fue seguida con entusiasmo por vecinos, familiares y aficionados que se acercaron a la costa para disfrutar del evento, que combinó competencia, camaradería y contacto pleno con el entorno natural.

Desde la Municipalidad de Granadero Baigorria se celebró el éxito de la regata, que convocó a deportistas de toda la región y ratificó la identidad de la ciudad como espacio de encuentro y disfrute en torno al río.

Despliegue técnico

La edición de este año se destacó por el despliegue técnico y la participación de embarcaciones provenientes de distintos clubes de la provincia, entre ellos el Club de Velas de Rosario, Cirse, Amistad Marina, Yacht Club Rosario, Bancario, Rowing Club y Ccaar. Las tripulaciones llegaron desde diversos puntos del territorio santafesino, consolidando a Baigorria como sede de eventos náuticos de relevancia regional.

La largada, ubicada entre Bajada Formosa y la guardería Tifón, marcó el inicio de un recorrido que llevó a las embarcaciones hacia el norte, con viraje en el Puntazo, y luego hacia el sur, bordeando toda la costa baigorriense. El cierre en el Club de Velas de Rosario permitió compartir el tercer tiempo, espacio tradicional de camaradería entre navegantes, y celebrar la entrega de premios.

Regata-30

Canotaje

En paralelo, desde las 9, la Reserva Natural de Baigorria fue sede de la séptima fecha del Campeonato Santafesino de Canotaje, lo que convirtió a la jornada en una verdadera fiesta del deporte náutico. La simultaneidad de ambos eventos reforzó el vínculo de la ciudad con el río y permitió que vecinos y visitantes disfrutaran de múltiples actividades al aire libre.

Desde la Municipalidad se remarcó que se reafirma el compromiso con el deporte y la vida en contacto con la naturaleza, impulsando y acompañando iniciativas que convocan a la familia y ponen en valor el vínculo histórico y afectivo con el Paraná. Autoridades locales destacaron el trabajo conjunto con el Club de Velas de Rosario y el esfuerzo de los participantes, que dieron vida a una jornada que quedará en la memoria de la comunidad.

La regata no solo fortaleció el vínculo con el río, sino que también posicionó a Baigorria como ciudad anfitriona de competencias náuticas que promueven el turismo, la integración territorial y el desarrollo deportivo. El despliegue de velas, el colorido de las embarcaciones y la presencia de clubes de toda la región ofrecieron una postal vibrante que reafirma la identidad fluvial de la ciudad.

La evolución de estas iniciativas reflejan el esfuerzo conjunto entre instituciones, deportistas y comunidad para construir espacios de encuentro, disfrute y pertenencia. “Baigorria es río. Y este sábado, el río fue regata, fue encuentro, fue fiesta”, remarcaron desde el municipio.

