Newell's llegó por mérito propio y este miércoles buscará las semifinales de la Copa Argentina

La Lepra enfrentará a Belgrano en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, a las 18. Un equipo práctico que tiene la ilusión de seguir el camino al título

17 de septiembre 2025 · 06:00hs
Cristian Fabbiani apuesta todo a ganador en la Copa Argentina. Su equipo juega en San Luis.

Es momento de ilusionarse. De gozar la espera en la previa. Con la expectativa de acompañar, desde la tribuna o a través la pantalla, a un equipo que se convirtió en uno de los animadores de una competencia nacional, en este caso la Copa Argentina. Nada más ni nada menos. Una sensación única e incomparable para Newell's y sus hinchas.

Contrapuesta a la angustia, frustración y bronca por una sucesión de temporadas, con sus correspondientes torneos y copas, sin alcanzar un rol protagónico.

Por todo eso, se disfruta este momento, ansiosos de que el reloj marque las 18 y el conjunto del Cristian Fabbiani comience a jugar en busca de las semifinales de la Copa Argentina. Una instancia a la que nunca accedió. Su obstáculo será Belgrano, en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes.

Paso a paso hasta los cuartos de final

El acceso del conjunto rojinegro a este partido por los cuartos de final tuvo su mérito. No fue obra de la casualidad. Tampoco estuvo exento de sufrimiento. Por caso en el debut. Venció a Kimberley recién en la definición por penales, en la cancha de Platense. En los 90' igualó 0 a 0. En el banco rojinegro ya se encontraba Fabbiani, reemplazante de Mariano Soso.

Pero otro fue el funcionamiento en las victorias sobre Defensa y Justicia, por 2 a 0, en el estadio Único de San Nicolás, y contra Atlético Tucumán, por 3 a 2, en el Padre Martearena de Salta. Justificó desde el juego los éxitos alcanzados.

Newell's posa luego del triunfo por los octavos de final de la Copa Argentina

El repaso del camino recorrido es necesario para entender por qué Newell's se encuentra dentro de los ocho equipos que siguen en carrera por la obtención de la Copa Argentina y por el único cupo en juego para la Copa Libertadores 2025. Que no le sobró para llegar hasta acá, es cierto. Pero sí que es toda obra suya.

Hoy pensar más allá no tiene sentido. Habrá 90' en juego en los que la Lepra tendrá que demostrar que merece seguir en la Copa Argentina y entonces sí, en el caso de conseguirlo, enfocarse en Argentinos, rival del ganador del partido en suelo sanjuanino.

Un enfrentamiento sin favoritos

Antes de jugarse esta clase de partidos es común comparar destrezas y defectos, para especular con las posibilidades de un triunfo. En este juego de opuestos, Newell's y Belgrano muestran paridad. Hasta en la tabla de la zona A de la Liga tienen la misma cantidad de puntos, de encuentros ganados y perdidos.

Así se presentarán en la Copa Argentina. Precedidos por rendimientos desparejos. No habrá favoritos en La Pedrera. Ni chance de victoria si no aparece una mínima virtud en el juego por parte de alguno de los dos.

Luciano Herrera, en el piso, no llega tras el cabezazo de Cocoliso. Newell's empató ante Belgrano sin goles en el último Apertura.

Newell's es un equipo práctico que dependerá, para imponerse, de un crecimiento colectivo. Del hallazgo de mayores y mejores recursos ofensivos. De que aparezcan los socios de Ever Banega. Que Gonzalo Maroni vuelva a convertirse en determinante, como sucedió en los dos anteriores partidos de la Copa Argentina, anotando un gol en cada uno.

Que Carlos González reaparezca, tras la ausencia en la última fecha de la Liga, con puntería delante del arco pirata. Esa misma que tuvo en el gol de la victoria sobre Atlético Tucumán, en la anterior presentación por la Copa. O en la conquista conseguida en el último encuentro suyo, en la caída contra Barracas Central por 2 a 1 en la Liga.

Newell's también debe mejorar atrás

El juego de Belgrano, estructurado para aprovechar las ocasiones y que no propone partidos abiertos, le demandará gran atención a la defensa rojinegra. Necesitará mayor firmeza, para contener el manejo de Lucas Zelarayán y la sapiencia para jugar de Franco Jara. Si lo consigue, no será necesario que Juan Espínola termine como figura, que fue lo que pasó el viernes contra el Decano tucumano.

La personalidad es otro aspecto crucial en partidos a eliminación directa. Y es allí donde radica uno de los mayores valores que supo transmitir Fabbiani a sus futbolistas. A partir de la asunción del Ogro, el carácter fue uno de los factores que reflotó a un equipo que acumulaba derrotas.

Fue el temperamento el que le permitió superar cada instancia de la Copa Argentina y vencer recientemente a Atlético Tucumán en el torneo Clausura, luego de seis partidos sin ganar en este torneo, accediendo con otro ánimo a San Luis. La fortaleza anímica también es una condición capaz de inclinar un desarrollo. Todo servirá para que Newell's intente meterse en las semifinales.

