"Peronachos", un boom de ventas que supera grietas en plena campaña electoral Los snacks con sabor a choripán, con la foto de Juan Domingo Perón en los envases, se convirtieron en un éxito fogoneado también en las redes sociales. 16 de septiembre 2025 · 14:17hs

Un verdadero boom de ventas fue lo que se vivió en pocas horas en un minimercado ubicado en Córdoba y Francia gracias a los “Peronachos”, unos snacks con sabor a choripán que en plena época de campaña electoral con vistas a las elecciones nacionales de octubre, y en poco más de 24 horas, fueron “arrasados” por clientes en su mayoría muy jóvenes.

El meteórico éxito del producto, fomentado por su difusión en redes sociales, hizo que los propietarios del comercio se quedaran sin stock en forma sorpresiva, por lo cual tuvieron que renovar el pedido al proveedor, pero la reposición de las “papitas” podría normalizarse recién después de las 16. Todo hace prever que el éxito se repetirá porque sigue llegando clientes en busca de los “Peronachos”, según contó hoy una de las responsables del negocio.

Yanina es una de las dueñas del comercio que es un emprendimiento familiar y está ubicado en Córdoba 3028. La joven admitió su adhesión al partido que fundó Juan Domingo Perón a mediados de la década de 1940, pero aclaró que no militaba activamente en política. La idea de vender las llamativas “papitas”, que exhiben en su envase un dibujo del líder del PJ haciendo su icónico saludo con los brazos en alto, la propuso uno de los proveedores del negocio.

Peronachos "Peronachos" se convirtieron en un boom de ventas. Foto: Maxi Klanjscek “Tomás llegó al negocio y me dijo: tengo algo para vos que te va a interesar. Y me propuso vender este producto que en pocas horas se hizo furor, porque hay muchos chicos que lo compraron porque lo han visto en las redes sociales”, contó Yanina a LT8. “Nosotros tratamos de estar actualizados con lo que se promociona en las redes, porque tenemos clientes que los piden, y esa es nuestra principal apuesta: vender los productos que están en las redes. Pero nunca pensé que con ‘Peronachos’ sucedería algo así”, expresó.

Yanina se mostró "súper sorprendida" por el impacto de ventas de los snacks. "Compramos dos cajas, que en total traen cerca de 50 bolsitas. El pedido llegó el viernes a última hora y se agotaron el lunes a la tarde. Ayer llegó gente que dijo venir de lejos en busca de los 'Peronachos', pero ya no teníamos. Esperamos que llegue la reposición esta tarde, calculo que para las 17", avisó Yanina "Soy peronista. Mis abuelos lo fueron y mi papá se llama Manuel Domingo, porque nació en el Día de la Bandera y por homenaje a Perón. Yo no milito en política, pero acá respetamos a todos en política. Es muy lindo lo que pasa con los 'Peronachos' porque viene gente de otros barrios", subrayó Yanina en cuyo negocio parece haberse cerrado una grieta.