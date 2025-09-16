La industria trabajó al 58,2 % de su capacidad en julio

El Indec informó una baja interanual en el porcentaje de utilización de la capacidad disponible de las fábricas. Productos químicos y autos son los sectores que más cayeron

La industria automotriz fue una de las que mermó en la utilización de la capacidad instalada.

La industria utilizó apenas el 58,2 % de su capacidad instalada en julio. Por octavo mes consecutivo la cifra se ubicó por debajo del 60 %. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La semana pasada el instituto oficial de estadísticas públicas había informado que el Índice de Producción Industrial (IPI) se contrajo 2,3 % respecto del mes previo y 1,1 % en términos interanuales.

El uso de la capacidad instalada también fue inferior al de hace un año atrás. Se trató del primer retroceso anual desde noviembre de 2024, cuando la base de comparación correspondía al último mes de gobierno del Frente de Todos.

Las principales incidencias negativas se observaron en la elaboración de sustancias y productos químicos y en la industria automotriz. En el primer caso, la cifra descendió del 65,7 % al 59,9 % en el último año.

En la segunda, la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales se reflejó en un declive de más de ocho puntos porcentuales desde el 52,2 % al 44,1 %.

También resaltó la baja en la industria textil, desde el 49 % al 44 %. El sector fue impactado por el boom de importaciones.

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general, además del de sustancias y químicos, fueron refinación del petróleo (81,7 %), productos alimenticios y bebidas (65,2 %), industrias metálicas básicas (63,9 %) y papel y cartón (60,6 %).