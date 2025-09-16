La Capital | Policiales | Mafia

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino al que hostigaba

Jonathan Salinas fue asesinado en 2022 en barrio Bella Vista. Un fiscal pidió 17 años de prisión para el acusado, Andrés Rodríguez, quien le exigía dinero a la víctima

16 de septiembre 2025 · 17:21hs
Luego de vivir un tiempo en el barrio Cabín 9, de Pérez, Jonathan Alberto Salinas se mudó a San Nicolás al 2500, a una cuadra del Mercado de Productores, en el barrio Bella Vista. Desde entonces comenzó a tener inconvenientes con hombre al que sus vecinos describieron como “muy conflictivo”, quien lo hostigaba para hacerle pagar una suerte de derecho de piso. “Me aplica mafia”, solía decir este hombre de 32 años que el 7 de octubre de 2022 se cruzó con su adversario y en medio de una discusión fue apuñalado. Murió a los veinte días.

Esa es la historia que comenzó a debatirse este martes en un juicio que arrancó a la mañana en el Centro de Justicia Penal. El fiscal Lisandro Artacho pidió 17 años de prisión para el acusado Andrés Rodríguez, pena que ya se había solicitado en la audiencia de preparación del debate. El hombre de 37 años está acusado como autor de un homicidio simple. El tribunal está integrado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Trinidad Chiabrera.

Salinas fue apuñalado el 7 de octubre de 2022 en la cuadra de San Nicolás al 2500. Sobre las 20.45 de ese día llegaba a su casa en una camioneta acompañado por su novia cuando se cruzó a Rodríguez y este lo insultó. El hombre bajó de la camioneta y comenzó a discutir con el vecino hasta que este, según la acusación, sacó de un bolso un cuchillo o faca y le asestó una puñalada en el pecho para luego escapar a la carrera. Herido en el tórax, Salinas fue internado en el Hospital Clemente Álvarez con graves daños en el corazón y falleció el 1º de noviembre de ese año.

Para entonces Rodríguez ya estaba detenido. Sindicado como principal sospechoso del crimen, habían allanado su casa sin encontrarlo. El 13 de octubre de 2022 un policía lo identificó mientras caminaba por la zona de Pellegrini y avenida Francia. Así se supo que tenía pedido de captura, por lo que hasta ese momento era un intento de homicidio, delito por el cual fue imputado en primera instancia hasta que la muerte de la víctima cambió el delito.

Mafia y derecho de piso

Al momento de ser imputado de la tentativa, la Fiscalía expuso testimonios de personas del barrio que describían a Rodríguez como un hombre “muy agresivo con todos los vecinos”. En los alrededores del Mercado se comentaba por esos días que ya había apuñalado a otra persona.

En cuanto al mortal cruce con Salinas, un familiar de la víctima contó que a mediados de 2020 el muchacho se había mudado a una casa de San Nicolás al 2500, luego de haber estado residiendo en el barrio Cabín 9, de Pérez. Esa situación de ser “nuevo en el barrio” hizo que Rodríguez le quisiera hacer pagar derecho de piso.

“No era la primera vez que ellos discutían”, comentó el pariente. Refirió que Rodríguez solía provocarlo y ya habían tenido una discusión a mediados de agosto de 2022. “Le pregunté a Jonathan por qué —agregó— y me dijo que Rodríguez le pedía plata porque decía que tenía que pagar derecho de piso. «Me aplica mafia», me dijo”.

“El tipo este (en alusión a Rodríguez) se creía el capo del barrio y como hace un año que Jonathan está con nosotros, dice que tiene que pagar derecho piso”, señaló otro familiar de Salinas, es titular de un comedor comunitario que era frecuentado por el agresor.

