Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

En el vehículo la Policía halló una pistola, pero uno de los hombre exhibió licencias de tenencia y portación. Quedaron demorados en la 15ª y la nena fue entregada a la mamá.

17 de septiembre 2025 · 08:49hs
El Volkswagen Saveiro en el que se movían los supuestos ladrones con una nena de 6 años. El asalto en el que estarían implicados sucedió en barrio Tablada

Foto: Policía de Santa Fe.

El Volkswagen Saveiro en el que se movían los supuestos ladrones con una nena de 6 años. El asalto en el que estarían implicados sucedió en barrio Tablada

Dos hombres de 33 y 46 años fueron detenidos este miércoles a la madrugada acusados de cometer un asalto en barrio Tablada, en la zona sur de Rosario, en el que huyeron a bordo de un automóvil. Cuando la Policía los alcanzó en bulevar Seguí al 1300, se comprobó que en el interior del vehículo estaba una nena de 6 años, hija de uno de los sospechosos.

El incidente sucedió alrededor de la medianoche y se dio a partir de una denuncia que ingresó a la Central de Emergencias 911 sobre un hecho de robo calificado en Primero de Mayo entre Ameghino y Garibaldi. Según fuentes policiales, en ese lugar dos hombres descendieron de un Volkswagen Saveiro sin patente y de color de oscuro, encañaron a otro, le sustrajeron pertenencias y huyeron del lugar.

Con los datos aportados por la víctima, la Policía realizó un patrullaje en el sector y en inmediaciones de Centeno e Italia se detectó a un rodado que respondía al hecho denunciado poco antes y que circulaba a alta velocidad. Los efectivos comenzaron a seguirlo y a hacer señas de luces para que detenga la marcha. Eso finalmente ocurrió en bulevar Seguí al 1.300.

pistola 380
El arma de fuego que incautó la Policía en el procedimiento en zona sur.

El arma de fuego que incautó la Policía en el procedimiento en zona sur.

Cuando los agentes del Comando Radioeléctrico se acercaron para realizar una requisa del vehículo constataron la presencia de dos hombres adultos y de una nena de 6 años, que sería la hija de uno ellos. Además, los uniformados encontraron dentro del mismo auto una pistola calibre 380, un cargador completo del mismo calibre, unos 750 mil pesos y credenciales de legítimo usuario y de tenencia del arma.

Los sospechosos fueron identificados como Darío F. y Luis R. Ambos fueron derivados a la Seccional 15ª y la menor fue entregada a la madre.

