Choque en bulevar Oroño: se estrelló contra una estación de bicicletas públicas

El automóvil impactó de frente antes del amanecer y se produjeron daños importantes en el centro rosarino

La Municipalidad de Rosario dispuso este miércoles un corte de tránsito temporal en el centro debido a un choque muy fuerte . La circulación se interrumpió después de la colisión de un automóvil contra una estación de bicicletas públicas de bulevar Oroño , donde no se registraron personas lesionadas.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando una mujer se estrelló de frente sobre la dársena de Salta al 2200 . La conductora se encontraba en buen estado de salud después del impacto y sólo se produjeron daños materiales. Una hora más tarde, el paso vehicular se restableció, incluyendo la ciclovía.

La estación del sistema Mi Bici Tu Bici quedó fuera de servicio al amanecer por el incidente. En el momento del impacto no había ninguna persona en la estación y varias bicicletas se rompieron por el golpe del coche contra uno de los extremos de la baranda de anclaje.

El choque tuvo lugar en un sector muy transitado de Oroño, pero se produjo fuera del horario de mayor circulación en días de semana. La conductor iba manejando un Ford Fiesta blanco que se desplazó fuera del carril izquierdo de calle Salta y terminó con la parte delantera completamente destrozada .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CIOR_Rosario/status/1968257127870558299&partner=&hide_thread=false #Tránsito | En calle Salta entre Alvear y Oroño se encuentra interrumpido el paso vehicular por siniestro vial, el paso vehicular se encuentra interrumpido.



Evitar el sector. pic.twitter.com/DnPOGl2w6G — Centro Integrado de Operaciones Rosario (@CIOR_Rosario) September 17, 2025

Una hora después del impacto, el auto fue remolcado con una grúa. La dueña no requirió asistencia médica y fue entrevistada en el lugar por la policía para esclarecer la situación. En primera instancia no trascendieron indicios de un desperfecto o falla mecánica como causa del siniestro vial.

>> Leer más: Choque en pleno centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

La Municipalidad decidió desarmar la estación para iniciar una reparación total por los daños en Salta y Oroño. Las bicicletas dañadas también fueron retiradas por el personal encargado del mantenimiento del servicio público.

Luego del choque, la conductora fue trasladada a la comisaría 2ª para completar su declaración dentro de la denuncia del episodio. Los uniformados también solicitaron el secuestro del auto como parte del procedimiento en la seccional de Paraguay al 1100.