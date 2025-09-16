La Capital | Información General | pulpo

Una hembra de pulpo "abandona" su vida para cuidar huevos que nunca eclosionarán

Ghost dejará incluso de comer para proteger a sus huevos, aunque estos no fueron fecundados y no nacerán crías

16 de septiembre 2025 · 21:54hs
Una hembra de pulpo abandona su vida para cuidar huevos que nunca eclosionarán

Ghost, una hembra de pulpo moribunda en un acuario del sur de California, recibe una ola de amor y buenos deseos mientras pasa sus días finales dedicando su última energía a cuidar sus huevos, pese a que nunca nacerán sus crías.

Muchos en redes sociales recuerdan haber visto a este pulpo gigante del Pacífico cuando visitaron el Acuario del Pacífico en Long Beach. Otros compartieron fotos de un tatuaje de Ghost o de un pulóver con la silueta del cefalópodo. Ghost es una de las atracciones del acuario y ahora enfrenta sus últimos días de vida.

“Es un pulpo maravilloso y dejó una impresión de ocho brazos en todos nuestros corazones”, publicó el acuario desde su cuenta de Instagram.

Ghost puso huevos a principios de esta semana y entró en la última fase de su ciclo vital, conocida como senescencia. Durante este período, ella descuidará sus necesidades básicas (por ejemplo, dejará de alimentarse) y se centrará en proteger sus huevos y airearlos para evitar el crecimiento de bacterias y cualquier otro agente dañino.

Pero los huevos de Ghost no están fecundados y no van a eclosionar. En la naturaleza, los pulpos gigantes del Pacífico pasan toda sus vidas solos y únicamente se reúnen brevemente para reproducirse.

“La verdad es que no se pueden juntar machos y hembras porque no cohabitan de forma natural. Corren un alto riesgo de agresión o incluso la muerte”, dijo el vicepresidente de cuidado animal del acuario, Nate Jaros.

Un pulpo inteligente y "súper activo"

Ghost nació en aguas de Columbia Británica, Canadá, y llegó al acuario en mayo de 2024 gracias a un coleccionista científico. En aquel entonces pesaba poco menos de un kilo y medio, pero ahora la balanza acusa 22,7 kilos.

Los pulpos gigantes del Pacífico viven en promedio de tres a cinco años. Se estima que Ghost tiene entre dos y cuatro años, según Jaros, quien contó que era una hembra “súper activa y muy física” que disfrutaba pasar tiempo con humanos, dijo Jaros.

La entrenaron para meterse voluntariamente en un canasto para que el personal la pesara y supervisara su dieta. A veces apartaba la comida que le ofrecía su cuidador solo para interactuar más con él.

“Los pulpos son increíblemente especiales por lo carismáticos e inteligentes que son, y realmente formamos vínculos estrechos con estos animales”, dijo Jaros.

Sus cuidadores la involucran en actividades de enriquecimiento varias veces al día, colocando comida dentro de juguetes y rompecabezas con partes móviles para simular lo que haría un pulpo para cazar cangrejos y almejas vivos en la naturaleza.

Una vez, el personal pasó horas construyendo un gran laberinto de acrílico para que Ghost lo explorara. Pero ella casi pareció aburrirse con el entretenimiento: “Lo dominó casi al instante”.

Mientras Ghost recibe atención especial en un sitio especial durante sus últimos días, el acuario ya recibió un nuevo pulpo que continuará con su misión de educar al público. El personal aún no bautizó al joven pulpo de 900 gramos, y seguramente recibirá un nombre acorde a su personalidad. "Es súper curioso y parece ser un animal muy extrovertido", contó Jaros.

