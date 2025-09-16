Imputado por el asesinato a tiros de un joven que había atentado contra un edificio de Fiscalía

Matías Fernández, condenado por disparar contra una sede de Fiscalía en 2018, fue asesinado el mes pasado en barrio Alvear. Un joven de 20 años quedó preso por el crimen

La marca de un impacto en la sede fiscal de Montevideo al 1800 baleada en 2018; atentado por el que había sido condenado Matías Fernández.

Cuando mataron a Matías David Fernández, un joven condenado por disparar a orden de Los Monos contra un edificio judicial , sólo se supo que el ataque había sido cometido por dos hombres que iban en moto. Ocurrió la noche del 8 de agosto pasado en barrio Alvear, donde los atacantes abrieron fuego con una pistola calibre 40. Un mes más tarde, el supuesto autor material de los disparos fue imputado y quedó en prisión preventiva por seis meses. La semana pasada había sido implicado un joven al que acusaron de ocultar balas en una riñonera.

Valentino Simón G., de 20 años , fue imputado este lunes por el fiscal Luis Schiappa Pietra como autor de un homicidio agravado por el uso de arma y del mismo delito en tentativa, ya que en el ataque un amigo de la víctima fue herido en la zona lumbar cuando intentaba alejarse en moto. El joven fue llevado a audiencia este martes en el Centro de Justicia Penal (CJP) ante el juez Rodrigo Santana, quien dictó la prisión preventiva del muchacho hasta el 6 de marzo del año que viene.

El segundo acusado por el ataque . La semana pasada había sido imputado como partícipe secundario Agustín D., de 24 años , quien quedó en prisión preventiva por tres meses. Lo habían detenido minutos después de la balacera, a metros de la escena, cuando entraba a una casa de Crespo al 3900. Según la imputación, llevaba en una riñonera nueve cartuchos intactos calibre 40 y otros tres calibre 9 milímetros .

El asesinato

Matías David Fernández tenía 25 años. Tras su muerte se consignó erróneamente que había sido autor de un ataque a tiros contra el Centro de Justicia Penal. En realidad había sido condenado por una balacera contra la sede de la Fiscalía Regional Rosario que funcionaba en Montevideo al 1900, cometida en agosto de 2018 cuando era menor de edad y en medio de una saga de atentados a edificios públicos o ligados a magistrados que fue atribuida a la banda de Los Monos.

En 2019 comenzó a cumplir su pena a 6 años y medio de cárcel por abuso de armas y el 5 de junio de 2023 recibió la liberad condicional. Su domicilio de Crespo al 3500 había sido denunciado a un 0800 por presunta venta de drogas. Sin embargo, la principal hipótesis sobre su asesinato no tiene que ver con alguna cuestión ligada a bandas criminales sino con un conflicto interpersonal. De acuerdo con la investigación, Fernández había sido pareja de la actual novia de Valentino G., el ahora acusado como el autor material del homicidio.

Lo que se pudo reconstruir hasta el momento es que el 8 de agosto pasado, alrededor de las 21, Fernández llegó en moto con un acompañante hasta una casa de Crespo al 3900, entre Presidente Quintana y Doctor Riva. Cuando bajó de la moto se le acercó a los imputados que se encontraban en la cuadra e “inmediatamente, sin un diálogo previo”, G. le disparó con un arma calibre 40. Los disparos alcanzaron a la víctima en la región lumbar, el costado izquierdo del tórax y un brazo. Recibió al menos seis impactos de bala.

En medio de esa situación el amigo de la víctima, identificado como I.C., intentó alejarse del lugar en la moto pero fue alcanzado por un proyectil que le atravesó la zona lumbar izquierda. Llegó por sus propios medios al Hospital Carrasco, donde los médicos lo asistieron por las heridas y constataron que se encontraba fuera de peligro.

A Fernández, en tanto, un allegado lo trasladó en un auto particular hasta el Hospital Clemente Alvarez pero llegó sin vida.

Los policías que acudieron a la escena hallaron esparcidas en la vereda nueve vainas servidas de grueso calibre y detuvieron a Agustín D. luego de que los vecinos señalaran el domicilio cercano donde se había escondido.

A los tiros en un remís

Matías Fernández tenía 17 años cuando fue detenido y acusado por participar, junto a su hermano mayor y un remisero, del ataque a tiros contra la sede de la Fiscalía Regional Rosario ubicada en Montevideo al 1900. El atentado fue en el marco de una saga de balaceras contra objetivos judiciales tras el histórico juicio provincial a la banda de Los Monos. Si bien en un primer momento fue absuelto por una jueza de Menores, un tribunal de Cámara consideró en 2021 que había elementos para condenarlo y los jueces revocaron el fallo.

El ataque fue el 14 de agosto de 2018, un día antes de que el joven cumpliera 18 años. Fue, para la Justicia, ordenado desde prisión por el jefe de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero. Luego de los disparos, una mujer policía que custodiaba el edificio dio el alerta y se originó una persecución policial al Renault 9 en el que escapaban los atacantes, finalmente interceptado en el cruce de Seguí y Avellaneda. Allí fue apresado el remisero, que luego aceptó condena en un juicio abreviado, lo que derivó en una serie de allanamientos y arrestos. Entre ellos, el del joven asesinado el mes pasado en barrio Alvear.