La Capital | Política | Cristina Kirchner

Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente

La exvicepresidenta criticó al jefe de Estado luego de la cadena nacional en la que anunció diversos puntos del proyecto de presupuesto para el 2026

16 de septiembre 2025 · 13:27hs
Cristina Kirchner y Javier Milei

Cristina Kirchner y Javier Milei, el día del traspaso de mando, el 10 de diciembre del 2023. 

El discurso de Javier Milei por cadena nacional, con el que el mandatario nacional anunció los principales puntos del presupuesto 2026, continúa provocando reacciones. Esta vez fue el turno de la expresidenta Cristina Kirchner, quien aseguró que el actual jefe de Estado terminó diciendo "lo mismo que (Mauricio) Macri en 2018" cuando "lo peor empezaba".

Este lunes, Milei anunció el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2026. Como de costumbre, la defensa del orden fiscal fue una de las claves del discurso del presidente. No obstante, en un marco político tenso tras la derrota en las elecciones bonaerenses, el mandatario anunció aumento presupuestario en áreas sensibles. Es la primera vez que la administración de Milei elabora un presupuesto de forma íntegra, que será enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento antes de que termine el año legislativo.

Casi todo el arco político reaccionó a las palabras del presidente y, este martes al mediodía, la expresidenta usó su cuenta de X para sumarse a la lista de personalidades de la política que le respondió a Milei.

La respuesta de Cristina a Milei

La expresidenta, desde su prisión domicilaria, afirmó que el presidente usó un discurso similar al que esbozó Mauricio Macri a principios del 2018.

"Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale! ¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?... Es todo tan igual…", comenzó su texto Cristina, para sumar que agregar que la similitud es tal con el escenario que planteó "que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!".

2025-07-01 cristina fernandez de kirchner.jpg
La expresidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Constitución.

La expresidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Constitución.

"Tu «equilibrio» en las cuentas, «economista experto en crecimiento con o sin dinero», es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica", expresó la expresidenta. Y afirmó que este método es "una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111".

Por su parte, recordó el discurso de campaña del presidente, quien afirmó que iría contra los beneficios de "la casta", y manifestó: "Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila".

El consejo de Cristina a Milei

A pesar de las críticas, Cristina Kirchner aseguró que el presidente está "a tiempo" y destacó: "Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo"

Antes de finalizar, recordó el momento en el que hicieron el traspaso de mando, el 10 de diciembre del 2023: "Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente… Haceme caso".

Embed

"Largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo", concluyó.

Noticias relacionadas
Franco Bartolacci junto a los representantes gremiales de la UNR. Necesitamos que se garantice el presupuesto universitario. 

Desde la UNR remarcan que la suba presupuestaria anunciada "está lejos de las necesidades"

Este lunes el presidente Javier Milei presentó el presupuesto 2026 en cadena nacional

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei

Milei dio un discurso con un presupuesto que en Santa Fe lo ven dibujado

"Lo peor ya pasó", sentenció el presidente Milei en cadena nacional

La Policía tuvo varias capacitaciones para utilizar correctamente las pistolas Taser y su uso podrá auditarse.

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser

Ver comentarios

Las más leídas

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Lo último

Se realizó en Timbúes un torneo interprovincial de tiro con arco

Se realizó en Timbúes un torneo interprovincial de tiro con arco

Pablo Socolsky y Mariano Suárez se presentan en el túnel del Teatro Astengo

Pablo Socolsky y Mariano Suárez se presentan en el túnel del Teatro Astengo

Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente

Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la Marcha Federal Universitaria

Profesores y alumnos de la UNR realizan actividades de visibilización de la crisis que atraviesa el sistema de educación superior nacional. Por la tarde habrá vigilia en Humanidades

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la Marcha Federal Universitaria

Por Carina Bazzoni

Desde la UNR remarcan que la suba presupuestaria anunciada está lejos de las necesidades
POLITICA

Desde la UNR remarcan que la suba presupuestaria anunciada "está lejos de las necesidades"

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados
Policiales

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico
POLICIALES

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de La voz

El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de "La voz"

Ovación
Las serias autocríticas de Alpine y la advertencia de Mercedes de cara a la temporada 2026
Ovación

Las serias autocríticas de Alpine y la advertencia de Mercedes de cara a la temporada 2026

Las serias autocríticas de Alpine y la advertencia de Mercedes de cara a la temporada 2026

Las serias autocríticas de Alpine y la advertencia de Mercedes de cara a la temporada 2026

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newells para viajar a Villa Mercedes

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newell's para viajar a Villa Mercedes

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Policiales
Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron
POLICIALES

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Detienen a un adolescente tras una denuncia por disparos frente a una chatarrería

Detienen a un adolescente tras una denuncia por disparos frente a una chatarrería

La Ciudad
Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la Marcha Federal Universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la Marcha Federal Universitaria

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

El Concejo debate una nueva normativa de protección de animales

Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

"Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos
Información General

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos
Policiales

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe
Política

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse
Información General

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga
El Mundo

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató
Información General

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente con brujería
Información General

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente "con brujería"

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich
Zoom

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino
Policiales

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD
La Ciudad

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar
Política

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball
Ovación

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses
Economía

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
Policiales

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas
Policiales

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario
POLICIALES

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026
La Ciudad

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos
Policiales

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable
La Ciudad

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable