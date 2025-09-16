La Capital | Política | Pullaro

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto 2026

El gobernador de Santa Fe se mostró dispuesto a acompañar la gestión nacional, "pero siempre defendiendo a la provincia"

16 de septiembre 2025 · 13:58hs
Maximiliano Pullaro y Javier Milei compartieron el penúltimo acto del Día de la Bandera.

LA CAPITAL/Virginia Benedetto

Maximiliano Pullaro y Javier Milei compartieron el penúltimo acto del Día de la Bandera.

Luego del anuncio del proyecto de presupuesto 2026, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, consideró insuficientes las medidas que anticipó el gobierno nacional. "La pérdida real del salario hace que el presidente, a nuestro criterio, se quede muy corto", opinó este martes sobre el discurso de Javier Milei.

El mandatario provincial señaló que la iniciativa para aplicar aumentos por encima de la inflación del año próximo hoy está lejos de compensar una caída del poder adquisitivo del 40 por ciento. En este sentido, manifestó: "Tenemos que trabajar juntos y tenemos que trabajar mucho para sacar a la Argentina adelante".

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) hizo una proyección pesimista en cuanto a los incrementos previstos en la ley de leyes. "Quedan muy atrasados los salarios y la inversión que tenemos que hacer para sostener las universidades públicas". En este caso calculó que la asignación de 4,8 billones de pesos no alcanza. En cambio, señaló que "se necesitan 7,2 billones" para sostener el sistema educativo en el nivel superior.

El guiño de Maximiliano Pullaro a Milei

Así como criticó la política de ajuste de la Casa Rosada, Pullaro hizo una valoración positiva de otros tramos de la presentación de este lunes. "Rescato y destaco que se haya bajado el clima y la belicosidad con la que el presidente permanentemente agredía a gran parte de legisladores y autoridades judiciales", aseveró. Después manifestó: "Vamos a acompañar al gobierno nacional para que le vaya bien, pero siempre defendiendo a la provincia, a las obras que tienen que venir y los recursos que deberían venir y no estan viniendo".

El gobernador de Santa Fe opinó que el tono habitual de Milei "no era bueno para la República Argentina". No obstante, acotó: "Creo que eso es muy importante, pero indudablemente necesitamos un presupuesto que apunte al desarrollo del interior".

>> Leer más: Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei

El exministro de Seguridad provincial coincidió con la lectura predominante en cuanto a los motivos del giro discursivo del jefe del Estado argentino. "Salvo en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional viene perdiendo todas las elecciones, no le viene yendo bien. A la gente no le están llegando los recursos que necesita para vivir", indicó.

En esta instancia, el dirigente radical consideró que la administración encabezada por Milei "necesita generar trabajo y crecimiento económico, no sólo controlar las variables macroeconómicas con ajuste y recorte". A continuación hizo una comparación con el balance actual de la gestión en la Casa Gris: "No me quiero poner en un lugar donde no estoy, pero nosotros logramos bajar el gasto público y no faltan remedios ni bajamos la calidad educativa".

"La provincia pudo demostrar que hay un montón de cosas que se pueden hacer administrando los recursos de manera austera y honesta", comentó el dirigente radical. De inmediato, reclamó: "Necesitamos un Estado que no solamente achique porque eso no nos lleva a ningún lugar".

Sin noticias sobre la mesa de diálogo federal

Pasada una semana desde el anuncio de la conformación de una mesa de diálogo federal con los gobernadores, Pullaro afirmó: "No nos han convocado a una reunión". Aunque reconoció su buena relación con el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, dejó en claro que solo está dispuesto a sentarse a charlar con Milei en esta instancia.

"Para pensar temas de Argentina, van a ir los equipos técnicos", anticipó el mandatario provincial en cuanto a la invitación que espera desde la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses. A continuación, afirmó: "Si es una agenda más política, debería ir el presidente".

Aunque el llamado sigue pendiente, el gobierno nacional habilitó el envío de 3 mil millones de pesos a Santa Fe mediante el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). "Lo valoramos, pero quiero dejar clara la dimensión. Son por una catástrofe climática determinada", indicó el exministro de Seguridad en cuanto a los daños que provocó la tormenta de Santa Rosa a fines de agosto en diferentes localidades del sur santafesino.

Pullaro puso reparos frente a la expectativa que generó la transferencia del dinero a municipios y comunas, ya que "es lo que corresponde" frente a la emergencia hídrica registrada semanas atrás. Luego recordó: "A nosotros nos deben 20.000 millones de pesos por mes del déficit de la caja de jubilaciones desde marzo de 2024. No hay comparación".

