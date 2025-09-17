La Capital | Ovación | Central

Central: a Enzo Copetti la pelota le vuelve a quedar picando de frente al arco

Tras la lesión que sufrió Alejo Veliz ante Boca y con Módica aún en recuperación, el delantero canalla está frente a una nueva posibilidad de ser titular

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

17 de septiembre 2025 · 06:00hs
Enzo Copetti ingresó en el primer tiempo ante Boca por la lesión de Alejo Veliz.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Enzo Copetti ingresó en el primer tiempo ante Boca por la lesión de Alejo Veliz.

Desde que llegó a Rosario Central, allá por mediados de 2024, a Enzo Copetti le costó validar sus credenciales de goleador. Prueba de ello son los apenas cuatro tantos que convirtió en los 53 partidos que tuvo hasta acá vistiendo la casaca auriazul. Una marca muy lejana de aquellos 31 goles que anotó en Racing jugando casi 100 encuentros durante un par de temporadas, allá por 2022. Esa producción en la Academia de Avellaneda le valió al delantero chaqueño el salto a la MLS norteamericana, donde jugó con poco éxito en Charlotte. Ahora, con Alejo Veliz (hombro derecho, en el partido frente a Boca) y Agustín Módica (problema muscular) lesionados, a Copetti se le allanó el camino para una nueva oportunidad como titular. ¿La aprovechará esta vez?

La historia de Copetti en Central comenzó a escribirse en junio de 2024, cuando debutó como titular y completando los 90 minutos, en el empate como local ante Lanús (1 a 1), por la cuarta fecha del torneo de primera división (debutó el mismo partido que Marco Ruben tras su regreso al fútbol). En la jornada siguiente, Copetti anotó su primer gol para los auriazules. Fue en otro empate, como visitante de Godoy Cruz (1 a 1), en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

>>Leer más: ¡Gritalo, Fideo!: Ángel Di María y otro gol gigante, de antología para el empate de Central

Eso sí, pero para celebrar su segundo tanto en Central, Copetti tuvo que esperar hasta el año siguiente. Pasaron 26 partidos de sequía para que el delantero de 29 años volviera a anotar para el Canalla. Y fue otra vez ante Godoy Cruz, abriendo el marcador de cabeza en un triunfo como visitante por 3 a 0.

Copetti ya en 2025

Cope3SSM
El último gol de Copetti con la camiseta de Central fue ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.

El último gol de Copetti con la camiseta de Central fue ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.

En este 2025 Copetti hizo otros dos goles, pero tuvieron que pasar 13 partidos después de su festejo frente a Godoy Cruz. Sus dos tantos llegaron, en forma consecutiva, en las fechas 14 y 15 del último torneo Apertura. El primero ante Instituto en el Gigante, cerrando un 3-0 a favor de los auriazules, y el segundo, en un agónico triunfo frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por 1 a 0. Por ese entonces su máximo competidor por el puesto era el paraguayo Sebastián Ferreira.

Actualmente, Copetti lleva 10 partidos, cinco de ellos como titular, sin anotar goles para el equipo que dirige Ariel Holan. Pero desde este domingo, cuando Central sea local ante Talleres de Córdoba, el delantero tendrá la chance de volver a jugar desde el arranque. Algo que le costó conseguir desde la llegada de Veliz en el inicio de este torneo.

>>Leer más: Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Lo concreto es que el destino le hace un nuevo guiño a Copetti. Como ocurrió a inicio de este Clausura, cuando el ex Racing tenía muy avanzada su salida a préstamo a Estudiantes de La Plata. Pero una lesión muscular sufrida por Agustín Módica, sumado a que el recién llegado Veliz arrastraba un mes de inactividad, Central optó por convencer a Copetti de que se quede en Arroyito.

Una lesión en la pretemporada

Incluso eso se dio después de unas cuantas semanas bravas que vivió el centrodelantero por esa lesión (esguince de rodilla derecha con compromiso parcial del ligamento colateral interno) que sufrió en un partido amistoso de pretemporada. De todas formas, ese contratiempo le impidió jugar un solo partido, el choque contra Unión, en San Nicolás, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Cope2MB
Copetti estuvo a punto de irse de Central en el último mercado de pases. Tenía todo acordado con Estudiantes.

Copetti estuvo a punto de irse de Central en el último mercado de pases. Tenía todo acordado con Estudiantes.

En cuanto a la actualidad de Copetti, tiene contrato con Central hasta el 30 de diciembre de 2027. De los 53 juegos que lleva disputados en el club de Arroyito, fue titular en 37 y completó los 90 minutos en 19 de ellos. En este 2025, el chaqueño jugó 20 partidos de 27 posibles en el equipo de Ariel Holan y marcó tres goles. El último fue ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, el pasado 26 de abril, hace casi 5 meses.

El pasado domingo, en el Gigante, el delantero canalla tuvo que salir a moverse apenas comenzado el encuentro ante Boca por la lesión de Veliz, pero recién pudo ingresar sobre el final del primer tiempo, cuando Alejo pidió el cambio. Y de ahora en más lo que se le viene es un desafío importante, porque durante algunos partidos (al menos hasta que Módica esté al ciento por ciento desde lo físico) tendrá la chance de ser titular. Está frente a una nueva oportunidad de demostrar que está capacitado para bancarse el rol de referente de área.

Noticias relacionadas
Tomás Salteño domina e intenta iniciar un avance para el Canalla. El volante fue el autor del primer gol de Central en La Plata.

Central cortó la racha de triunfos en reserva: empató con Gimnasia en La Plata

Ángel Di María disfruta en familia su regreso a Central. 

La visceral reacción de la esposa de Angel Di María ante quienes ponen en duda la validez del gol olímpico

Ariel Holan está obligado a meter mano en el equipo de Central que recibirá a Talleres.

Central ya trabaja pensando en Talleres y Holan está obligado a meter mano

Facundo Buonanotte fue incluido a último momento en la lista de buena fe del Chelsea para la Champios League.

Facundo Buonanotte está en la lista de buena fe de Chelsea para la Champions League

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newells para viajar a Villa Mercedes

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newell's para viajar a Villa Mercedes

El romance de Marianela Mirra y José Alperovich: 20 años de amor en secreto y un hijo en camino

El romance de Marianela Mirra y José Alperovich: 20 años de amor en secreto y un hijo en camino

Lo último

La provincia de Santa fe activa el régimen de iniciativa privada para obras públicas

La provincia de Santa fe activa el régimen de iniciativa privada para obras públicas

Pami ofrece tratamientos dentales gratuitos a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos

Pami ofrece tratamientos dentales gratuitos a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El niño viajaba con su familia hacia la provincia de Chaco en un automóvil y murió tras la colisión con un camión

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe
Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón
La Región

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto
POLICIALES

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Marcha en rechazo al veto de Milei al financiamiento universitario
LA CIUDAD

Marcha en rechazo al veto de Milei al financiamiento universitario

Choque en bulevar Oroño: se estrelló contra una estación de bicicletas públicas
La Ciudad

Choque en bulevar Oroño: se estrelló contra una estación de bicicletas públicas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newells para viajar a Villa Mercedes

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newell's para viajar a Villa Mercedes

El romance de Marianela Mirra y José Alperovich: 20 años de amor en secreto y un hijo en camino

El romance de Marianela Mirra y José Alperovich: 20 años de amor en secreto y un hijo en camino

Alejandro Sanz en Rosario: salen a la venta las entradas

Alejandro Sanz en Rosario: salen a la venta las entradas

Ovación
En Central, a Enzo Copetti la pelota le vuelve a quedar picando de frente al arco

Por Guillermo Ferretti
Ovación

En Central, a Enzo Copetti la pelota le vuelve a quedar picando de frente al arco

En Central, a Enzo Copetti la pelota le vuelve a quedar picando de frente al arco

En Central, a Enzo Copetti la pelota le vuelve a quedar picando de frente al arco

Newells llegó por mérito propio y este miércoles buscará las semifinales de la Copa Argentina

Newell's llegó por mérito propio y este miércoles buscará las semifinales de la Copa Argentina

El plantel de Newells cumplió la última práctica en Villa Mercedes, de buen ánimo y con optimismo

El plantel de Newell's cumplió la última práctica en Villa Mercedes, de buen ánimo y con optimismo

Policiales
Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto
POLICIALES

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

Imputado por el asesinato a tiros de un joven que había atentado contra un edificio de Fiscalía

Imputado por el asesinato a tiros de un joven que había atentado contra un edificio de Fiscalía

La Ciudad
Choque en bulevar Oroño: se estrelló contra una estación de bicicletas públicas
La Ciudad

Choque en bulevar Oroño: se estrelló contra una estación de bicicletas públicas

Marcha en rechazo al veto de Milei al financiamiento universitario

Marcha en rechazo al veto de Milei al financiamiento universitario

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino
Policiales

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

Para la UNR, el anuncio de la suba está lejos de las necesidades
POLITICA

Para la UNR, el anuncio de la suba "está lejos de las necesidades"

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente
politica

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller
POLICIALES

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei
Política

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei

Huesos rotos: ¿qué tan eficaz es el invento chino para pegarlos en pocos minutos?
Salud

Huesos rotos: ¿qué tan eficaz es el invento chino para pegarlos en pocos minutos?

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre