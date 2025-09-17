Central: a Enzo Copetti la pelota le vuelve a quedar picando de frente al arco

Tras la lesión que sufrió Alejo Veliz ante Boca y con Módica aún en recuperación, el delantero canalla está frente a una nueva posibilidad de ser titular

Desde que llegó a Rosario Central , allá por mediados de 2024, a Enzo Copetti le costó validar sus credenciales de goleador. Prueba de ello son los apenas cuatro tantos que convirtió en los 53 partidos que tuvo hasta acá vistiendo la casaca auriazul. Una marca muy lejana de aquellos 31 goles que anotó en Racing jugando casi 100 encuentros durante un par de temporadas, allá por 2022. Esa producción en la Academia de Avellaneda le valió al delantero chaqueño el salto a la MLS norteamericana, donde jugó con poco éxito en Charlotte. Ahora, con Alejo Veliz (hombro derecho, en el partido frente a Boca) y Agustín Módica (problema muscular) lesionados, a Copetti se le allanó el camino para una nueva oportunidad como titular. ¿La aprovechará esta vez?

La historia de Copetti en Central comenzó a escribirse en junio de 2024, cuando debutó como titular y completando los 90 minutos, en el empate como local ante Lanús (1 a 1), por la cuarta fecha del torneo de primera división (debutó el mismo partido que Marco Ruben tras su regreso al fútbol). En la jornada siguiente, Copetti anotó su primer gol para los auriazules. Fue en otro empate, como visitante de Godoy Cruz (1 a 1), en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

Eso sí, pero para celebrar su segundo tanto en Central, Copetti tuvo que esperar hasta el año siguiente. Pasaron 26 partidos de sequía para que el delantero de 29 años volviera a anotar para el Canalla. Y fue otra vez ante Godoy Cruz, abriendo el marcador de cabeza en un triunfo como visitante por 3 a 0.

Copetti ya en 2025

Cope3SSM El último gol de Copetti con la camiseta de Central fue ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

En este 2025 Copetti hizo otros dos goles, pero tuvieron que pasar 13 partidos después de su festejo frente a Godoy Cruz. Sus dos tantos llegaron, en forma consecutiva, en las fechas 14 y 15 del último torneo Apertura. El primero ante Instituto en el Gigante, cerrando un 3-0 a favor de los auriazules, y el segundo, en un agónico triunfo frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por 1 a 0. Por ese entonces su máximo competidor por el puesto era el paraguayo Sebastián Ferreira.

Actualmente, Copetti lleva 10 partidos, cinco de ellos como titular, sin anotar goles para el equipo que dirige Ariel Holan. Pero desde este domingo, cuando Central sea local ante Talleres de Córdoba, el delantero tendrá la chance de volver a jugar desde el arranque. Algo que le costó conseguir desde la llegada de Veliz en el inicio de este torneo.

Lo concreto es que el destino le hace un nuevo guiño a Copetti. Como ocurrió a inicio de este Clausura, cuando el ex Racing tenía muy avanzada su salida a préstamo a Estudiantes de La Plata. Pero una lesión muscular sufrida por Agustín Módica, sumado a que el recién llegado Veliz arrastraba un mes de inactividad, Central optó por convencer a Copetti de que se quede en Arroyito.

Una lesión en la pretemporada

Incluso eso se dio después de unas cuantas semanas bravas que vivió el centrodelantero por esa lesión (esguince de rodilla derecha con compromiso parcial del ligamento colateral interno) que sufrió en un partido amistoso de pretemporada. De todas formas, ese contratiempo le impidió jugar un solo partido, el choque contra Unión, en San Nicolás, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Cope2MB Copetti estuvo a punto de irse de Central en el último mercado de pases. Tenía todo acordado con Estudiantes. Marcelo Bustamante / La Capital

En cuanto a la actualidad de Copetti, tiene contrato con Central hasta el 30 de diciembre de 2027. De los 53 juegos que lleva disputados en el club de Arroyito, fue titular en 37 y completó los 90 minutos en 19 de ellos. En este 2025, el chaqueño jugó 20 partidos de 27 posibles en el equipo de Ariel Holan y marcó tres goles. El último fue ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, el pasado 26 de abril, hace casi 5 meses.

El pasado domingo, en el Gigante, el delantero canalla tuvo que salir a moverse apenas comenzado el encuentro ante Boca por la lesión de Veliz, pero recién pudo ingresar sobre el final del primer tiempo, cuando Alejo pidió el cambio. Y de ahora en más lo que se le viene es un desafío importante, porque durante algunos partidos (al menos hasta que Módica esté al ciento por ciento desde lo físico) tendrá la chance de ser titular. Está frente a una nueva oportunidad de demostrar que está capacitado para bancarse el rol de referente de área.