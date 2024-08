El intendente de Funes participó del primer encuentro de la Escuela de Gobierno de la UAI

En su alocución, Santacroce dijo: "Yo también soy del interior ¿Y qué sucede con nosotros cuando terminamos la secundaria? Nos vamos a las grandes metrópolis. Rosario, Santa Fe, La Plata, Buenos Aires o Córdoba. Y en su mayoría, nunca volvemos a nuestras localidades ¿Por qué no volvemos? Porque no tienen obra de infraestructura: no tienen gas, cloacas ni energía. Hoy, tampoco tienen tecnología ".

"Cuando los pueblos no tienen obras de infraestructura, las localidades no se desarrollan, cuando las localidades no se desarrollan no vienen las inversiones, y cuando no vienen las inversiones no vienen los puestos de trabajo”, expresó.