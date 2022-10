El ex policía de Chapuy fue liberado tras estar detenido por una denuncia de abuso contra su hijo

La Cámara Gessel practicada a sus dos hijos demostró que no hubo indicio de abusos por parte del ex policía. Eso dijeron los niños

El ex comisario de Chapuy que había sido acusado por su ex pareja de abusar del hijo que tienen en común de 7 años, recuperó ayer la libertad tras la cámara Gesell que le practicaron al niño y su hermana el día jueves. Los resultados fueron contundentes y no hay evidencia de que haya sido el propio padre quien abusó de la pequeña criatura . El policía finalmente recuperó la libertad tras haber estado detenido durante diez días. Se trata de Miguel Elias R, quien siempre aseguró su inocencia del delito que le imputaban y en esta instancia, la Justicia le dió la razón. La investigación sigue su curso.

El sábado pasado una treintena de manifestantes reclamaron justicia frente a la comisaría de Chapuy y luego marcharon hasta la casa del ex policía y realizaron un escrache con pintadas en el propio domicilio del que los manifestantes sospechaban que había abusado de su hijo. La Cámara Gessel no determinó que eso se ajuste a la verdad.

Separación

Tras la separación de la pareja, la madre se fue a vivir a San Gregorio (localidad ubicada a 70 kilómetros de Chapuy) y tanto el nene como su hermana visitaban a Miguel los fines de semana en Chapuy en un régimen que corresponde afectivamente y por ley. El último fin de semana previo a la detención del ex policía fue supuestamente donde se habría cometido el abuso según denunció la mamá del chico.

Lo cierto es que la madre de los dos chicos sospechaba que su hijo de siete años había padecido algún tipo de abuso y por eso fue a realizar la denuncia en la comisaría de San Gregorio acusando a su ex pareja de ser quien pudo haber cometido el presunto abuso. Un informe médico realizado el mismo día confirmó que el niño tenía indicios físicos de haber sufrido abuso sexual, por lo tanto, la fiscalía ordenó allanamiento de la vivienda y detención del ex policía.

Con esos elementos, la policía produjo un allanamiento en el domicilio particular del ex policía el 17 de octubre y el 18 fue detenido como sospechoso del abuso sexual contra s propio hijo. El juez que entiende en la causa es Eduardo Bianchini y le otorgó diez días a Fiscalía para encontrar pruebas suficientes que acrediten que el ex policía había realizado ese aberrante hecho y obviamente dejarlo detenido. Cosa que finalmente no sucedió.

>>Leer más: Un ex comisario de Venado quedó en prisión preventiva por ...

image.png Una treintena de manifestantes reclamaron justicia frente a la comisaría de Chapuy y luego marcharon hasta la casa del ex policía.

Cámara Gessel

El jueves pasado, 27 de octubre, tanto al niño de 7 años como a su hermana se les practicó Cámara Gessel. La misma es un espacio acondicionado fundamentalmente para observar conductas sin afectar la privacidad del entrevistado u observado, en un marco de absoluto respeto por las normas éticas que dejan a salvo la privacidad de los participantes.

En esa cámara no hubo indicios a partir de los dichos de las dos criaturas, el nene y su hermana, de que el ex comisario haya cometido el abuso que le endilgaba, o al menos sospechaba, su ex pareja y que lo habría cometido durante las visitas de los niños a su padre en Chapuy.

Lo cierto es que luego de la elaboración del protocolo de Cámara Gesell, el juez que entiende en una causa, "meritúa" el grado de convicción en el resultado. Puede servir para imputar, procesar o para condenar a alguien, pero sigue siendo "una prueba más". Pero también, como en este caso, sirve para liberar al policía detenido que en principio fue falsamente acusado de abusar de su propio hijo.