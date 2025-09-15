El Club Fueguitos de Ybarlucea, campeón del Torneo de Fútbol 5 Adaptado

La competencia que comenzó en mayo y finalizó en septiembre, reunió a 17 equipos en representación de Rosario, Ybarlucea, Firmat y Funes

El Club Fueguitos de la Comuna de Ybarlucea se consagró campeón del Torneo de Fútbol 5 Adaptado , organizado por la Escuela de Deportes Inclusivos Rosario (Edir) bajo las normas de Olimpiadas Especiales Argentina. La competencia, que comenzó en mayo y finalizó en septiembre, reunió a 17 equipos en representación de Rosario, Ybarlucea, Firmat y Funes.

Durante la jornada final, acompañó al equipo el presidente comunal Jorge Masson, quien felicitó a los campeones y destacó “Este triunfo es un orgullo para toda nuestra comunidad. Nos emociona ver cómo el deporte abre caminos de inclusión y nos enseña valores de esfuerzo, compañerismo y superación".

Masson también agradeció a Érica Massot, coordinadora de la propuesta "Club Fueguitos" que depende del Área de Discapacidad de la Comuna y promotora de estas iniciativas, así como a todos los profesores que acompañan día a día al grupo.

Por su parte, Érica Massot expresó con emoción “Es muy lindo el lugar en donde ubica este tipo de torneos a los chicos . Es hermoso eso de sentir que pueden, que llegan a ser campeones. Estamos muy felices, con la familia apoyando y con los compañeros de la Comuna acompañando este camino”.

Además, estuvieron presentes Marco Rodríguez, director de Personas con Discapacidad de la Provincia; y el ex futbolista y medallista olímpico “Chelito” Delgado, quienes acompañaron y alentaron a los equipos.

El torneo fue mucho más que una competencia: significó un espacio de inclusión, esfuerzo compartido y superación, en el que los jugadores mostraron su talento y pasión por el deporte. Este certamen, además, fue clasificatorio para el Torneo Nacional de Olimpiadas Especiales, que se llevará a cabo próximamente en Villa Mercedes, San Luis, con la participación de equipos de todo el país.

