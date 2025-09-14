La Capital | La Región | obras

Las obras de la Escuela N° 238 de Venado Tuerto superaron el 67 % de ejecución

La construcción del nuevo edificio avanza con ritmo sostenido y se encamina hacia su etapa final y estará terminada para el ciclo lectivo 2026

14 de septiembre 2025
Actualmente se trabaja en la instalación de desagües pluviales, sanitarios, bebederos, mobiliario escolar y mesadas.
La construcción del nuevo edificio de la Escuela N.º 238 de Venado Tuerto alcanzó un 67,76 % de ejecución acumulada al mes de agosto, consolidando una transformación largamente esperada por la comunidad educativa local. El proyecto, asumido por el Gobierno de Santa Fe tras años de postergaciones, avanza con trabajos simultáneos en múltiples frentes y se proyecta su finalización para el ciclo lectivo 2026.

Durante el último mes se completaron tareas clave que permiten visualizar el cierre de etapas estructurales. Entre ellas se destacan la colocación de aberturas de aluminio y puertas placas interiores, la impermeabilización de la azotea mediante membrana asfáltica y pintura acrílica, y la ejecución de veredas perimetrales con terminación de hormigón raspinado. A esto se suma la finalización de zócalos graníticos, revoques finos, instalación de bicicleteros, aplicación de revestimiento acrílico en fachadas, pulido de pisos graníticos, cableado eléctrico, armado de tableros y pintura interior con látex.

Etapa final de la escuela

Actualmente se trabaja en la instalación de desagües pluviales, sanitarios, bebederos, mobiliario escolar y mesadas. En paralelo, se prevé la colocación de luminarias, rejas, mástil y baranda en la rampa de ingreso, además de continuar con tareas de pintura, pulido de pisos y parquización. La etapa final contempla la provisión de equipamiento esencial, como termotanques, cocina industrial, pizarrones, percheros y frisos, que permitirán el funcionamiento integral del establecimiento.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio, quien recorrió la obra junto a autoridades locales, valoró el avance y recordó que “durante muchos años esta escuela fue una promesa incumplida. Hoy, gracias a la decisión del gobierno de la provincia de hacerse cargo de un proyecto que era de Nación, estamos viendo cómo la obra se concreta”.

La legisladora destacó el compromiso asumido por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y proyectó que “en 2026 los alumnos podrán iniciar allí el ciclo lectivo. Es una gran noticia para Venado Tuerto y un acto de justicia con esta comunidad educativa que esperó tantos años” La concreción del nuevo edificio escolar representa no solo una mejora en infraestructura, sino también una respuesta institucional a una demanda histórica del sur santafesino.

La Escuela 238, que por años funcionó en condiciones precarias, contará con espacios adecuados para el desarrollo pedagógico, la inclusión y el arraigo territorial, fortaleciendo el vínculo entre educación pública y comunidad. Por lo tanto, esta obra simboliza el reconocimiento de una comunidad que sostuvo su reclamo durante años. En Venado Tuerto, la Escuela 238 se transforma en emblema de una política pública que recupera proyectos postergados, prioriza la inversión educativa y fortalece el vínculo entre territorio y Estado.

