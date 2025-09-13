Ybarlucea avanza con su plan de pavimentación: finalizó la obra en calle Los Olivos y continúa en diferentes sectores La obra comprendió la ejecución de 5.500 metros cuadrados de pavimento, consolidando un nuevo acceso estratégico para el tránsito local 13 de septiembre 2025 · 13:00hs

La Comuna de Ybarlucea culminó esta semana la pavimentación de calle Los Olivos, una de las arterias principales de la localidad que conecta directamente con la Ruta 34 S. La obra comprendió la ejecución de 5.500 metros cuadrados de pavimento, consolidando un nuevo acceso estratégico para el tránsito local.

La finalización de esta traza permite además la conexión de la Ruta 34 S con calle Schilla, generando un corredor transversal que facilita la circulación y mejora la accesibilidad de los vecinos.

Plan de pavimentación Desde la gestión comunal destacaron que estos trabajos se enmarcan en el plan integral de pavimentación y cordón cuneta, una política sostenida que en los últimos años ha transformado radicalmente la infraestructura vial del pueblo.

El presidente comunal, Jorge Masson, subrayó la importancia de avanzar con estas obras en un contexto económico complejo: “Es importante resaltar que estos trabajos se están llevando adelante en el marco de una gran crisis y con ausencia de obra pública. Gracias a una buena administración podemos darle continuidad a nuestras obras”, expresó.

"Con esta intervención, Ybarlucea suma un nuevo tramo pavimentado que no solo mejora la calidad de vida de los vecinos, sino que también refuerza el crecimiento y la integración urbana de la localidad", enfatizó.