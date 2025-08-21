Dejó su celular para que lo repararan y le gestionaron un crédito desde una billetera virtual

La Justicia santafesina ordenó a la app suspender el cobro de un préstamo de 500 mil pesos. El responsable del taller de arreglos se comprometió a resarcir a la víctima.

Llevó su teléfono a reparar y le gestionaron un crédito desde una app: ordena a la billetera virtual cesar el cobro

Una mujer llevó su celular a un taller de reparación de teléfonos y, mientras estaban arreglando el aparato, gestionaron un crédito a su nombre desde una billetera virtual. El particular caso ocurrió en la ciudad de Santa Fe.

La situación se conoció en las últimas horas, tras un fallo de la Justicia que obliga a la billetera virtual a suspender el cobro de un préstamo de 500 mil pesos, que fue solicitado mientras el teléfono estaba en un negocio de reparación de celulares. La medida se tomó tras un pedido de cese del estado antijurídico presentado en los tribunales de la capital provincial.

UNO Santa Fe precisa que el juez Pablo Spekuljak impuso la medida durante una audiencia en los tribunales de la capital provincial. Por su parte, la fiscal Yanina Tolosa , a cargo de la investigación penal, confirmó que “ la persona que tomó el crédito es el propietario del local comercial en el que estaba el teléfono de la víctima ”. Además, señaló que “a partir de un acuerdo previo, ese hombre se comprometió a resarcir económicamente a la mujer”.

Un préstamo nunca pedido en su billetera virtual

La fiscal explicó que, tras recuperar su teléfono una vez reparado, la víctima detectó movimientos extraños en la cuenta que tenía en la billetera virtual.

“Al ingresar dinero, la plataforma lo descontaba automáticamente del saldo disponible, ya que lo tomaba como parte de pago de un crédito que ella no había solicitado”, indicó Tolosa.

Con la asistencia de su hija, la mujer pudo confirmar que, un día después de entregar el teléfono para su reparación, se solicitó y se acreditó un préstamo de 500.000 pesos a pagar en 98 cuotas con un elevado interés.

Tolosa agregó que el monto total del crédito fue transferido a una cuenta de la pareja del responsable del taller de reparación, concluyendo la investigación preliminar sobre la maniobra.