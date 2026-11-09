El intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella, convocado junto a Pullaro para el encuentro con el Papa.

El además presidente de la Unión Cívica Radical fue al Palacio Libertad en Buenos Aires para escuchar el discurso de León XIV. Confesó estar "muy emocionado"

El intendente de Venado Tuerto y presidente de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, participó junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, del encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad de Buenos Aires.

Tras escuchar el discurso del Pontífice, el dirigente radical expresó su emoción y valoró el mensaje sobre el servicio público, la unidad nacional, la educación y la lucha contra el narcotráfico. “Muy emocionado de escuchar al Papa que dejó un mensaje muy claro para la República Argentina, donde el servicio, el amor al prójimo y la unión nacional son la base y los pilares fundamentales para que nuestro país pueda crecer, pueda desarrollarse y ser la potencia que tanto deseamos ”, manifestó Chiarella luego de participar de la actividad.

La presencia del intendente venadense y presidente de la UCR nacional se dio en el marco de la visita de León XIV a la Argentina, durante la cual el Pontífice mantuvo un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. La actividad contó con la presencia del presidente Javier Milei y reunió a dirigentes de distintos sectores políticos e institucionales.

Entre los aspectos del discurso que valoró Chiarella estuvo la importancia del servicio como principio de la actividad política, junto con la necesidad de orientar las decisiones públicas hacia las personas. El mensaje del Pontífice también incluyó reflexiones sobre el ejercicio del poder, el respeto por las instituciones democráticas y la construcción de acuerdos para el desarrollo del país.

Chiarella valoró el mensaje sobre educación, economía y narcotráfico

El intendente de Venado Tuerto también hizo referencia a los desafíos que León XIV planteó durante su intervención, especialmente en materia de educación, oportunidades de desarrollo, crecimiento económico y combate contra las organizaciones criminales. “Un discurso y una palabra muy actual donde dejó claro que lo importante es la educación, una economía al servicio de la gente, la lucha contra la corrupción, contra las organizaciones criminales, contra el narcotráfico y donde todos los argentinos puedan ser parte de ese gran país que somos”, expresó Chiarella.

Otro de los puntos que rescató el dirigente radical fue el llamado del Pontífice a fortalecer la unidad nacional, respetar las diferencias y reconocer que la construcción de un país requiere del esfuerzo de distintas generaciones. Durante su discurso, León XIV recordó que “ninguna generación comienza la patria desde cero”, al referirse a la responsabilidad de preservar las instituciones y continuar el trabajo de quienes contribuyeron al desarrollo de la Argentina.

La participación de Chiarella junto a Pullaro se produjo en una jornada en la que el mensaje papal estuvo centrado en las responsabilidades de la dirigencia argentina y en la necesidad de promover una sociedad con mayores oportunidades, instituciones sólidas y una convivencia basada en el respeto.Para el intendente venadense, la posibilidad de escuchar personalmente a León XIV también tuvo un significado vinculado con su fe y sus convicciones personales, además de su responsabilidad institucional como intendente y presidente de la Unión Cívica Radical.

“Agradecido a Dios por esta oportunidad”, resumió Chiarella.