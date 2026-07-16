Orgullo rosarino en la pileta: Pipo Carlomagno se colgó tres medallas en los Parasuramericanos

El nadador rosarino finalizó con una medalla dorada, otra de plata y la restante de bronce en los Juegos de Valledupar. Brian Impellizzeri, 4º en salto en largo

El rosarino Pipo Carlomagno conquistó la medalla de oro en los 100 metros espalda.

Pipo Carlomagno volvió a destacarse en los Juegos Parasuramericanos, doce años después de su actuación consagratoria en la primera edición. El nadador rosarino (categoría SM8, parálisis cerebral) obtuvo tres medallas , oro (100 metros espalda), plata (200 combinado) y bronce (100 pecho) en el complejo acuático de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en Valledupar (Colombia).

Los segundos Juegos Parasuramericanos, que finalizaron el miércoles, tuvieron a Carlomagno como uno de los dos representantes rosarinos que participaron. El restante fue el campeón mundial y paralímpico, Brian Impellizzeri, que finalizó en el cuarto puesto en la prueba de salto en largo.

Carlomagno, de 32 años, ganó los 100 espalda. Empleó 1 minuto 12,83 segundos para quedarse con la medalla de oro. El podio se completó con Córdoba (1 m 15,29 s) y Suárez Cárdenas (1 m 20,29 s).

La medalla plateada la consiguió en los 200 metros combinados. Finalizó la carrera en 2 m 46,86 s. Quedó detrás del chileno Vicente Almonacid Henrique (2 m 46,15 s) y por delante del local Juan Manuel Butrago Urueña (2 m 56,07 s)

Pipo Carlomagno tiene una rica trayectoria internacional y la ratificó en Colombia.

En 100 metros pecho, Carlomagno conquistó el bronce, con un tiempo 1 m 28,95 s. El colombiano Carlos Serrano Zárate (1 m 13,70 s) fue el ganador de la medalla dorada y Suárez Cárdenas (1 m 26,35 s) consiguió la presea plateada.

El rico antecedente de Pipo Carlomagno

Carlomagno volvió a demostrar su vigencia. En los Juegos Suramericanos celebrados en Santiago de Chile en 2014 había logrado 5 medallas: 4 de oro (100 libre, 400 libre, 100 pecho y posta 4 x 100 libre ) y una de plata (100 espalda).

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En atletismo, Impellizzeri tuvo una dura competencia en salto en largo (T37-38, parálisis cerebral), con registros muy altos. El rosarino, actual campeón mundial y paralímpico, concluyó en la 4ª posición con 6,46 metros en el estadio José Luis Parada.

El rosarino Brian Impellizzeri este año fue campeón del mundo en la India.

El ganador fue el gran atleta brasileño Leandro de Oliveira Viana, con una gran marca de 6,73 m. Quedó como escolta su compatriota Mateus Evangelista Cardoso, con 6,51 m.