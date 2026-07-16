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Los senadores aplaudieron a la selección argentina, pero no trataron la ley de propiedad privada

Por falta de acuerdo, el oficialismo pospuso el debate del proyecto que elimina las restricciones a empresarios extranjeros para comprar tierras. Se aprobó el pliego del polémico juez Pesino

16 de julio 2026 · 15:44hs
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Por falta de acuerdo

Foto: Archivo / La Capital.

Por falta de acuerdo, el oficialismo postergó hasta agosto la votación de los cambios a la ley de tierras.

A pedido del oficialismo, el Senado pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto próximo para abordar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un proyecto reclamado hace meses por el gobierno de Javier Milei.

El quorum se había alcanzado, minutos antes de las 12.30, con 37 senadores presentes. Para lograrlo fueron clave los representantes de Neuquén, Salta y Misiones.

El dictamen de la iniciativa tenía trece borradores y este miércoles sumó dos, lo que generó un escenario de incertidumbre respecto de qué ocurrirá en el recinto de la Cámara alta.

Finalmente, Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores libertarios, pidió que la sesión pasara a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, lo que constituyó una nueva derrota para el gobierno en un tema que viene reflejando la mala praxis del oficialismo en la Cámara alta.

El caso Pesino

Previamente, el Senado había aprobado 29 pliegos judiciales y 26 ascensos diplomáticos, entre ellos el del magistrado Víctor Pesino, quien fue duramente cuestionado por los máximos referentes del sindicalismo argentino tras dejar sin efecto la medida cautelar que ponía en suspenso la reforma laboral impulsada por Milei.

Pesino es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero en breve cumplirá 75 años y, a esa edad, para poder continuar en el cargo necesita que el Senado apruebe su pliego y que Milei firme su designación antes de su cumpleaños, el 27 de julio próximo.

Bullrich defendió el pliego de Pesino al considerar que el peronismo intenta sacarse de encima al magistrado que sostuvo la reforma laboral.

Al respecto, recordó que esa reforma se aprobó por mayoría en ambas Cámaras y enfatizó: “Los jueces no se sacan por sus fallos”. El pliego de Pesino fue avalado con un resultado ajustado de 35 votos a favor y 32 negativos.

Aplauso a la selección

En medio del debate, el senador Flavio Fama (UCR-Catamarca) pidió un aplauso para la selección argentina que “ganó todo y sigue pidiendo más para dejar en alto el prestigio” del país.

“Ellos son un ejemplo para todos nosotros: para que el Ejecutivo entienda que la unión de los argentinos es importante. Son un ejemplo para este Congreso de que los intereses de la Nación están por encima de los intereses personales y sectoriales”, argumentó el legislador.

“Es un ejemplo que nos debe unir”, continuó el radical, que agregó: “Ojalá ganemos el domingo frente a España, pero ojalá que eso (la actitud de unidad) sea el mejor ejemplo que nos pueda dejar este grupo. Pido humildemente un aplauso por este equipo”, concluyó y dio lugar al reconocimiento de sus pares.

Carlos Linares (PJ-Chubut) pidió una cuestión de privilegio para referirse a la bandera “Las Malvinas son argentinas” que mostraron los jugadores de la selección tras vencer a Inglaterra y lanzó críticas al gobierno libertario.

“Ver que ese puñado de jugadores jóvenes agarró ese trapo, rompiendo el protocolo de la Fifa y de quien sea... Los muertos en las islas son nuestros jóvenes... No puedo creer a esta altura cómo hay un negacionismo, que va de la mano con el tema tierras" (que el oficialismo trató de abordar sin éxito), reflexionó.

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