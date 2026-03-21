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Ciro Seisas: "Era una deuda histórica de la política con la sociedad"

El senador provincial se refirió a su proyecto sobre la actividad de los cuidacoches, que ya tiene media sanción de la Cámara alta

21 de marzo 2026 · 07:00hs
“Durante demasiado tiempo

“Durante demasiado tiempo, parte de la política eligió mirar para otro lado. Toleró la violencia. Naturalizó el desorden", expresó el senador.

El Senado santafesino aprobó el proyecto que incorpora la actividad de los cuidacoches al Código de Convivencia provincial y habilita la intervención de municipios y fuerzas de seguridad. La iniciativa ahora deberá ser tratada en Diputados para convertirse en ley.

El proyecto pertenece al senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, y contempla la prohibición de cuidacoches en todo el territorio provincial, incorporando la actividad al Código de Convivencia santafesino y sumando los artículos 66 bis, ter y quater a la ley 10.703. Eso permitirá, por primera vez, que la policía y los municipios actúen de oficio frente a la actividad de cuidacoches, guarda y lavado de vehículos sin autorización.

Deuda histórica

“No es una solución mágica ni lo vamos a resolver de la noche a la mañana, pero era una deuda histórica de la política con la sociedad. Esta ley permite iniciar el debate y empezar a buscar una solución a un tema que hace décadas se viene escondiendo bajo la alfombra”, aseguró Seisas.

“Estamos creando una herramienta en la que la actividad pasa a ser una contravención provincial y donde cada municipio tendrá la potestad de frenarla; eso es clave para enfrentar el problema de otra manera. Se plantea un trabajo conjunto entre organismos de control municipal y fuerzas de seguridad, donde los gobiernos locales tendrán a su cargo la acción y la denuncia ante un eventual proceso contravencional en la Justicia, siempre acompañados por las fuerzas policiales. Solo en Rosario, en 2025, hubo 1.245 reclamos y un promedio de 16 llamadas diarias al 911 denunciando situaciones de extorsión. En este caso, la idea es actuar en las zonas donde se concentra la mayoría de esas denuncias”, agregó el senador.

La iniciativa contempla la prohibición de la actividad, con sanciones que van desde trabajos comunitarios y la prohibición de concurrencia a determinados lugares hasta, en caso de reincidencia u organización previa, el arresto de hasta 20 días. Además, endurece las penas cuando la actividad se desarrolla en zonas bancarias, comerciales o durante eventos masivos. Al mismo tiempo, se prevé una alternativa de inclusión para aquellas personas que actualmente realizan la actividad y no tienen antecedentes ni vínculos con bandas delictivas, mediante programas de capacitación e inserción laboral ya vigentes en la provincia, con articulación público-privada.

Periplo legislativo

El proyecto fue presentado por Seisas en mayo de 2025 y cuenta con aportes del Ejecutivo provincial y de la Cámara baja.

“Espero que los diputados actúen y sea ley. No es un proyecto personal ni de nombres: es un proyecto de la gente que se cansó de ser rehén de la extorsión. Lo venimos discutiendo desde el año pasado y lo trabajamos de forma conjunta con la Cámara baja, donde sumamos herramientas como la incorporación al Código de Convivencia provincial a través de la diputada Ximena García y el abordaje de consumos problemáticos impulsado por Walter Ghione. Es una ley que sirve para que las ciudades tengan una herramienta más”.

“Durante demasiado tiempo, parte de la política eligió mirar para otro lado. Toleró la violencia. Naturalizó el desorden. Permitió que el miedo quedara del lado de las víctimas y no del lado de quienes cometen los abusos. Hoy, esa misma política está asumiendo una discusión incómoda, pero necesaria”, manifestó el senador rosarino.

>>Leer más: Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

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