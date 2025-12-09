Cierre de los talleres comunales en Ybarlucea, una fiesta de la cultura y la familia El festejo se desarrolló en el predio del Ferrocarril con diversas presentaciones artísticas y feria de emprendedores 9 de diciembre 2025 · 10:41hs

El evento contó además con buffet y con la feria de artesanos y emprendedoras, que aportaron color, identidad y una fuerte impronta local al encuentro.

La Comuna de Ybarlucea realizó este viernes 5 de diciembre el tradicional cierre anual de talleres y actividades, un evento que reunió a vecinos y vecinas en el predio del Ferrocarril para disfrutar de una muestra que condensó el trabajo de todo el año, en las instalaciones del Club Social y Deportivo Ibarlucea.

Durante la jornada se presentaron más de 15 talleres y actividades culturales, deportivas y recreativas, protagonizados por alumnos, docentes y familias. Cada propuesta mostró el crecimiento, la dedicación y el compromiso de quienes participan durante todo el año de la amplia agenda comunal.

Ybarlucea-tallerescomunales2 El evento contó además con buffet y con la feria de artesanos y emprendedoras, que aportaron color, identidad y una fuerte impronta local al encuentro.

Ybarlucea-tallerescomunales3 Ybarlucea y 10 años de talleres “Es una enorme satisfacción ver cómo crece este evento, más de 1000 vecinos y vecinas participan de las propuestas de la Comuna. Cumplimos 10 años de gestión cultural y deportiva sostenida, construida con compromiso, planificación y el trabajo conjunto de nuestros docentes y las familias”, expresó el presidente comunal Jorge Masson, quien destacó la importancia de sostener los espacios de formación y encuentro.

Ybarlucea-tallerescomunales1 Masson afirmó que estos logros son posibles gracias al esfuerzo colectivo: “Cada taller, cada actividad y cada muestra hablan del potencial de nuestra comunidad, de la creatividad y de la participación que nos caracteriza”. Ybarlucea-tallerescomunales4 La Comuna agradeció y felicitó a todos los docentes, talleristas, alumnos y familias por su dedicación y profesionalismo, que hicieron posible un cierre de año de primer nivel. >>Leer más: Ybarlucea: Provincia y Comuna construirán un aula en el Jardín Jacarandá