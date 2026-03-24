Policías del Comando asistieron a una mujer en trabajo de parto

Agentes del Comando Radioeléctrico asistieron a una mujer que se encontraba en trabajo de parto en su casa de Pérez. Si bien se trató de un nacimiento prematuro, tanto la bebé como su la mamá se encuentran en buen estado de salud.
Fue este martes a la madrugada en la localidad de Pérez. La criatura y la mamá están en buen estado de salud
Agentes del Comando Radioeléctrico asistieron a una mujer que se encontraba en trabajo de parto en su casa de Pérez. Si bien se trató de un nacimiento prematuro, tanto la bebé como su la mamá se encuentran en buen estado de salud.
Todos sucedió este martes a la madrugada. Fuentes policiales señalaron que la situación de emergencia tomó estado público a través de una llamada a la central del 911, en la que se requería ayuda para una mujer que estaba a punto de dar a luz.
Los efectivos arribaron a una casa ubicada en Los Guayacanes al 500, en el barrio Cabin 9, en Pérez, y asistieron y colaboraron para que la mujer pudiera dar a la luz a una nena.
El sistema cumplió un año de funcionamiento en las ciudades de Rosario y Santa Fe. En ese período se recibieron 9.231 llamadas en total